Зірка СРСР з фільму "Доживемо до понеділка" померла за день до ювілею

Радянська зірка кіно Ірина Печерникова, яка зіграла головну роль у фільмі "Доживемо до понеділка", померла 1 вересня.

Актриса не дожила до свого ювілею всього один день – 2 вересня їй могло виповнитися 75 років. Про це повідомляє ТАСС.

"Вона сьогодні ввечері померла, поки причина смерті невідома, ми сидимо, чекаємо поліцію", – розповіла виданню подруга заслуженої артистки РРФСР Ніна Давидова.

Печерникова у фільмі "Доживемо до понеділка" Afisha.ru

Ірина Печерникова народилася в 1945 році в місті Грозному (Чеченська республіка, РФ). У 1966 році закінчила Школу-студію МХАТ. Потім почала працювати в Московському театрі ім. Ленінського комсомолу, а з 1968 року – в Академічному театрі ім. Маяковського. Служила також в Державному Академічному Малому театрі в 1978-1990-х роках.

Ірина Печерникова у фільмі "Перше кохання" Рinterest

У кіно дебютувала в фільмі-опері 1967 року "Кам'яний гість". Знімалася в картинах "Міста і роки", "Відкриття", "Два капітани", "Птахи наших надій" та інших. У 1990-х призупинила кар'єру. У 2010 році відновила творчу діяльність, брала участь в різних проектах в кіно і на телебаченні, в тому числі стала учасницею шоу "Формула краси" на каналі СТС.

Ірина Печерникова померла за день до 75-річчя Канал "Росія 1"

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 вересня помер відомий російський актор, виконавець ролі Миколи Петровича в серіалі "Вороніни" Борис Клюєв. Йому було 76 років.