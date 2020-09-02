Зірка СРСР Печерникова померла: які трагедії були в її житті і чому про неї забули

Радянська актриса Ірина Печерникова, яка прославилася завдяки головній ролі у фільмі "Доживемо до понеділка", померла напередодні свого ювілею – 2 вересня їй могло б виповнитися 75 років.

В молодості артистка вважалася однією з найкрасивіших актрис СРСР – нею захоплювалися тисячі глядачів, а слава, яка різко звалилася на Печерникову, раз і назавжди змінила її життя. Але, не дивлячись на популярність, життя радянської актриси не можна назвати легким – особисті трагедії, самотність і більше 20 років забуття вплинули на її емоційний стан. OBOZREVATEL розповідає, як склалася доля Ірини Печерникової і чому вона позбулася слави.

Як Ірина Печерникова стала знаменитою

Ірина Печерникова народилася в 1945 році в місті Грозному (Чеченська республіка, РФ). У 1966 році закінчила Школу-студію МХАТ. Потім почала працювати в Московському театрі ім. Ленінського комсомолу, а з 1968 року – в Академічному театрі ім. Маяковського. Служила також в Державному Академічному Малому театрі в 1978-1990-х роках.

Печерникова у фільмі "Камінний гість". Експрес газета

У кіно дебютувала в ролі донни Анни у фільмі-опері 1967 року "Кам'яний гість". Багато знімалася в другій половині 1960-х і у 1970-ті роки з такими знаменитими акторами, як В'ячеслав Тихонов, Інокентій Смоктуновський, Олег Даль, Володимир Висоцький та іншими.

Після виходу культової картини "Доживемо до понеділка" в 1968 році актриса Ірина Печерникова прокинулася знаменитою. Її популярність вийшла далеко за межі СРСР. За кордоном Печерникову називали "радянською Одрі Хепберн з очима оленяти", а також вважали актрисою з ляльковою зовнішністю.

Чому Печерникова пішла з кіно

Пік кар'єри Ірини Печерникової потрапив на 70-80-ті роки, тоді вона знялася в двох десятках картин, які стали популярними і в СРСР, і за його межами. Також вона грала в театральних постановках, мюзиклах і працювала на телебаченні. З 1990 року актриса зникла з радарів – вона перервала свою кар'єру і почала вести усамітнений спосіб життя.

Печерникова в ролі Зінаїди у фільмі "Перше кохання". Вabr24.com

В її оточенні розповідали, що причиною паузи в її кар'єрі у кіно став розпад Радянського Союзу – крім економічної кризи Печерникова зіткнулася і з творчим. Вона не з'являлася в театрі і на екранах більше 20 років.

У 2010-х артистка спробувала відновити свою діяльність, однак повернути колишню славу їй так і не вдалося. Зокрема, вона брала участь в різних проектах на телебаченні, в тому числі стала учасницею шоу "Формула краси".

Також у 2017 році актриса з'явилася в токшоу Бориса Корчевнікова "Доля людини", де докладно розповіла про те, як непросто складалося її життя.

Як склалося особисте життя Ірини Печерникової і чому вона померла на самоті

Печерникова тричі була заміжня, але жоден з її шлюбів не став довготривалим.

Першим чоловіком актриси став польський музикант Збігнєв Бізон. Молоді люди познайомилися, коли актриса під час зйомок зламала обидві ноги. Друзі, щоб збадьорити її, привели на концерт джаз-гурту "Бізони". Роман між ними спалахнув миттєво. Після весілля Печерникова поїхала з музикантом на його батьківщину – в Польщу. Але разом вони змогли прожити недовго: Ірині не вистачало театру, а також актриса сильно сумувала за своїм рідним.У підсумку пара розлучилася.

Ірина Печерникова з першим чоловіком Збігнєвом Бізоном. Експрес газета

Вдруге особисте життя Ірини Печерникової змінилося після зустрічі з актором Борисом Галкіним. Молоді люди познайомилися в Малому театрі. Спочатку Галкін закохався в її портрет, що висів у фойє, а потім і в саму жінку. Через пару місяців після знайомства вони одружилися. Але Борис щиро кохав Ірину, а вона в той час любила лише театр.

За словами актриси, справжня любов прийшла до неї в 51 рік, коли вона зустрілася з Олександром Соловйовим, що зіграв Красеня в "Зеленому фургоні". Вони познайомилися ще в 1969-му, але зрозуміли, що між ними не просто потяг, а справжнє кохання, лише через 17 років. У той час у Соловйова підростав маленький син, а Ірині не хотілося розбивати сім'ю.

Актриса Ірина Печерникова померла 1 вересня. Anews

Вони зустрілися знову в кінці 1990-х. У 1997-му Печерникова і Соловйов повінчалися. Шлюб тривав лише 3 роки, а в напередодні 2000 року актора знайшли з травмою голови на клумбі. Він помер, не приходячи до тями, в клініці Скліфосовського 1 січня. Міліціонер, який знайшов актора, згадав, що бачив його у фільмі "Зелений фургон", і тільки завдяки цьому Соловйова впізнали і не поховали, як невідомого.

На наступний день після похорону Соловйова у Печерникової помер батько, що остаточно підкосило її. Півроку актриса провела в лікарні з важким нервовим розладом. Потім були довгі роки страшної депресії і небажання жити та бачити людей.

Ірина Печерникова не дожила день до 75-річчя. Кіно Mail.ru

Дітей у актриси не було і залишок життя вона провела в самоті, хоч її і постійно підтримували друзі. Ще в 90-і роки актриса придбала будинок у селі, де проводила час з травня по жовтень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка фільму "Доживемо до понеділка" Ірина Печерникова померла від інфаркту. Свідком смерті стала близька подруга актриси Ніна Давидова, яка жила з нею в заміському будинку в селі Лазареве Ярославської області (Росія). За її словами, Печерникова сіла вечеряти і за столом їй стало погано, лікарі не встигли врятувати жінку.

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