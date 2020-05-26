Зірка серіалу "Велика" відверто розповів про зйомки сцен сексу

Крістіна Долматова Кіно 12:01, 26.05.2020

Британський актор Ніколас Холт, який виконав роль Петра III в комедійному серіалі "Велика", розповів, як знімалися сцени сексу в шоу.

Про це пише The Independent. За словами артиста, еротичні епізоди давалися йому нелегко через їхню абсурдність.

Ніколас Холт і Ель Феннінг в серіалі "Велика"
Фото: spletnik.ru

"Їх дуже важко знімати, тому що вони дуже, дуже кумедні та просто дурні", – заявив Холт.

Він також додав, що в деяких епізодах не міг дивитися колегам, в тому числі Ель Феннінг, яка виконала роль Катерини Великої, в очі, тому що міг розсміятися.

Раніше OBOZREVATEL зробив добірку найбільш легендарних еротичних сцен в популярних стрічках, які увійшли в історію кінематографа.

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