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26 травня • оновлено в 12:49
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Зірка серіалу "Велика" відверто розповів про зйомки сцен сексу

4.5т
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Британський актор Ніколас Холт, який виконав роль Петра III в комедійному серіалі "Велика", розповів, як знімалися сцени сексу в шоу.

Про це пише The Independent. За словами артиста, еротичні епізоди давалися йому нелегко через їхню абсурдність.

Ніколас Холт і Ель Феннінг в серіалі "Велика"

Ніколас Холт і Ель Феннінг в серіалі "Велика"

Фото: spletnik.ru

"Їх дуже важко знімати, тому що вони дуже, дуже кумедні та просто дурні", – заявив Холт.

Він також додав, що в деяких епізодах не міг дивитися колегам, в тому числі Ель Феннінг, яка виконала роль Катерини Великої, в очі, тому що міг розсміятися.

Раніше OBOZREVATEL зробив добірку найбільш легендарних еротичних сцен в популярних стрічках, які увійшли в історію кінематографа.

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Автор
Крістіна Долматова
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