Зірка серіалу "Хід королеви" розкрила секрет про сексуальний досвід і орієнтацію головної героїні

Голлівудська актриса Аня Тейлор-Джой, яка зіграла шахістку Бет Хармон у серіалі "Хід королеви", відверто розповіла про сексуальне життя та орієнтацію її героїні.

Так, в одному з епізодів у ліжку Бет опиняється оголена гарна модель Клео. За словами актриси, сексуальний досвід шахістки часом дійсно виглядає ніяково та смішно. Про це знаменитість заявила в інтерв'ю виданню The Sun.

"Бет не надто щастить з партнерами. Вона позбулася невинності, залишаючись повністю одягненою. І коли все скінчилося, поблажливо поплескала хлопця по плечу. До речі, я запропонувала вставити цей жест в сцену. Глядачі мають право будувати свої припущення", – розповіла Тейлор-Джой.

Аня Тейлор-Джой розповіла про сексуальне життя її героїні Бет Хармон Marie Claire

Крім того, вона звернула увагу на одну деталь – кожну свою партію Бет закінчує рукостисканням.

"Для неї важливий цей жест. Вона немов підбиває підсумок, ставить крапку. Ніби хоче сказати: "Непогано. Ти спробував. Дякую". В цьому є свій сексуальний підтекст", – зазначила актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аня Тейлор-Джой заявила, що відчула – ця роль у серіалі "Хід королеви" створена саме для неї.