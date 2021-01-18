Зірка серіалу 'Друзі' розкрила подробиці зйомок нової серії

Американська акторка Ліза Кудроу розповіла, що зйомки спецвипуску популярного серіалу "Друзі" почнуться навесні цього року.

За її словами, вона вже дещо зняла для стрічки. Про це знаменитість повідомила виданню Deadline.

Як стало відомо, картину зніматимуть у тому ж місці й у звичних для всіх декораціях.

Крім того, Кудроу зазначила, що спецвипуск не стане перезавантаженням проєкту. Вона додала, що актори не гратимуть своїх персонажів, а просто зберуться разом, як друзі.

Також у зйомках нової серії кінострічки візьме участь шістка оригінального складу акторів: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер.

Нагадаємо, серіал "Друзі" – це американський комедійний телесеріал, що оповідає про життя шістьох друзів. Визнаний одним із найкращих комедійних серіалів в історії американського телебачення і став одним із найбільш знаменитих проєктів 1990-х років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс, яка зіграла роль Моніки Геллер, на честь Дня подяки повторила знаменитий танець своєї героїні з індичкою на голові.