Актриса Еллен Пейдж, відома за фільмами "Початок" і "Джуно", а також ролі Вані Харгрівз в серіалі "Академія Амбрелла", вирішила змінити орієнтацію. Тепер трансгендерного актора звуть Елліот Пейдж. Сам він також просить звертатися до нього як "він / вони".

Крім того, актор опублікував відкритий лист про підтримку трансгендерних і небінарних особистостей. Мовляв, вони завжди його надихали і робили світ більш милосердним. Тому Елліот Пейдж дуже радий реалізувати власне "я".

Така заява не залишило нікого байдужим, особливо діячів кіноіндустрії. Режисер Джеймс Ганн був одним з перших, хто підтримав Еліота в такому непростому рішенні. Величезну підтримку також висловив Netflix, який займається створенням серіалу "Академія Амбрелла". Крім цього, актора привітали коміки Еллен Дедженерес і Кумайль Нанджіані, а також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Але найбільше рішенням зраділа дружина Еліота - танцівниця і вчителька Емма портнером. Вона заявила, що полюбила його ще більше і дуже пишається своїм чоловіком.

Ясна річ, що повз такої заяви не могли пройти повз представники ЛГБТ-спільноти. Представник GLAAD Нік Адамс заявив, що Елліот Пейдж "тепер стане джерелом натхнення для транс- і небінарних людей".

А поки люди потроху звикають до нової особистості, пропонуємо подивитися фантастичний фільм Крістофера Нолана "Інтерстеллар". Елліот Пейдж пробувався на головну жіночу роль в цьому фільмі, але вона дісталася Енн Хетеуей.

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