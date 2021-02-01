Зірка "Сексу і міста" розкрила подробиці продовження серіалу

Американська актриса Сара Джессіка Паркер розповіла подробиці продовження "Секс і міста". За її словами, частиною історії стане пандемія COVID-19.

Подробицями знаменитість поділилася в інтерв'ю Vanity Fair. Вона також додала, що за сюжетом, головні героїні Керрі, Міранда та Шарлотта будуть адаптуватися до нового світу. Особливе значення в їхньому житті набудуть соцмережі, політичні рухи й нові тренди в моді, а двоє з них за сценарієм – тепер матері підлітків.

У новому сезоні "Сексу і місто" заплановано 10 серій по 30 хвилин. Сара Джессіка Паркер (Кері Бредшоу), Крістін Девіс (Шарлотта Йорк) і Синтія Ніксон (Міранда Хоббс) повернуться до своїх ролей. Варто зазначити, що актриса Кім Кетролл (Саманта Джонс) не зніматиметься в серіалі, адже раніше вона вже повідомляла про небажання повертатися до проєкту.

Нагадаємо, "Секс і місто" – американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в етер з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 року. Всього було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в мережі показали тизер продовження серіалу "Секс і місоі".