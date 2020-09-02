Зірка "Рівердейлу" виявилася агентом ФБР і ловила педофілів

Американська актриса Марісоль Ніколс, яка зіграла Герміону Лодж у серіалі "Рівердейл", розповіла, що протягом останніх шести років працювала спецагентом Федерального бюро розслідувань (ФБР) під прикриттям.

Так, 46-річна знаменитість допомагала ловити педофілів і розслідувати злочини, пов'язані з сексуальним рабством, пише Deadline.

Акторка розповіла, що почала співпрацювати з ФБР, коли в неї почалися проблеми з кінокар'єрою. Під час операцій Ніколс видавала себе за матір, що пропонувала педофілам зустрітися з дитиною за винагороду, або грала роль 12-річного підлітка в соцмережах.

Ніколс під час операції Marie Clarie

Багато телекомпаній в США зацікавилися історією актриси. Зокрема, Sony Pictures Television розробляє проєкт, в якому Ніколс стане продюсером і, можливо, зіграє головну роль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАБУ в межах меморандуму почало співпрацювати з ФБР США у справі ПриватБанку, пов'язаної з бізнесменом Ігорем Коломойським.