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Зірка "Рівердейлу" виявилася агентом ФБР і ловила педофілів

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Кіно
3,2 т.
Марісоль Ніколс виявилася агентом ФБР під прикриттям

Марісоль Ніколс виявилася агентом ФБР під прикриттям. Insider

Американська актриса Марісоль Ніколс, яка зіграла Герміону Лодж у серіалі "Рівердейл", розповіла, що протягом останніх шести років працювала спецагентом Федерального бюро розслідувань (ФБР) під прикриттям.

Так, 46-річна знаменитість допомагала ловити педофілів і розслідувати злочини, пов'язані з сексуальним рабством, пише Deadline.

Акторка розповіла, що почала співпрацювати з ФБР, коли в неї почалися проблеми з кінокар'єрою. Під час операцій Ніколс видавала себе за матір, що пропонувала педофілам зустрітися з дитиною за винагороду, або грала роль 12-річного підлітка в соцмережах.

Ніколс під час операції

Ніколс під час операції Marie Clarie

Багато телекомпаній в США зацікавилися історією актриси. Зокрема, Sony Pictures Television розробляє проєкт, в якому Ніколс стане продюсером і, можливо, зіграє головну роль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАБУ в межах меморандуму почало співпрацювати з ФБР США у справі ПриватБанку, пов'язаної з бізнесменом Ігорем Коломойським.

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