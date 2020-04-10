Зірка "Перших ластівок" вперше розповів про стосунки
24-річний український актор Максим Девізоров, який зіграв Дениса в серіалі Нового каналу "Перші ластівки", розповів про нові стосунки.
Кохана Девізорова теж актриса. OBOZREVATEL пропонує читачеві ознайомитися з світлинами пари.
"Так, на момент виходу серіалу я говорив, що моє серце вільне, але все змінюється. Зараз перебуваю в стосунках з чудовою дівчиною. Нам весело і класно разом!", - заявив він.
Дівчину звуть Лілія, їй 27 років, і вона теж актриса. Пара познайомилася на зйомках серіалу "Доктор Віра".
"Ми були знайомі раніше, але дуже поверхово. Тому, можна сказати, на зйомках роззнайомились", - сказав актор.
Зазначимо, що хлопець нетривалий час був одружений. Зі своєю майбутньою дружиною він познайомився в університеті. У шлюбі хлопці пробули всього півроку. В одному з інтерв'ю Макс зізнавався, що нелегко пережив розлучення.
Як раніше писав OBOZREVATEL, знаменита українська актриса Олеся Жураковська, яка зіграла в серіалі Нового каналу "Перші ластівки", розповіла про насильство в стосунках з коханою людиною.