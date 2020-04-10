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10 квітня • оновлено в 22:52
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Зірка "Перших ластівок" вперше розповів про відносини

3.3т
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24-річний український актор Максим Девізоров, який зіграв Дениса в серіалі Нового каналу "Перші ластівки", розповів про нові стосунки.

Кохана Девізорова теж актриса. OBOZREVATEL пропонує читачеві ознайомитися з світлинами пари.

Зірка "Перших ластівок" вперше розповів про відносини
"Так, на момент виходу серіалу я говорив, що моє серце вільне, але все змінюється. Зараз перебуваю в стосунках з чудовою дівчиною. Нам весело і класно разом!", - заявив він.

Дівчину звуть Лілія, їй 27 років, і вона теж актриса. Пара познайомилася на зйомках серіалу "Доктор Віра".

"Ми були знайомі раніше, але дуже поверхово. Тому, можна сказати, на зйомках роззнайомились", - сказав актор.
Зірка "Перших ластівок" вперше розповів про відносини
Зірка "Перших ластівок" вперше розповів про відносини
Зірка "Перших ластівок" вперше розповів про відносини
Зірка "Перших ластівок" вперше розповів про відносини

Зазначимо, що хлопець нетривалий час був одружений. Зі своєю майбутньою дружиною він познайомився в університеті. У шлюбі хлопці пробули всього півроку. В одному з інтерв'ю Макс зізнавався, що нелегко пережив розлучення.

Як раніше писав OBOZREVATEL, знаменита українська актриса Олеся Жураковська, яка зіграла в серіалі Нового каналу "Перші ластівки", розповіла про насильство в стосунках з коханою людиною.

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Автор
Марія Дідик
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