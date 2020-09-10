Зірка "Мiй Дiдусь – Дiд Мороз" Юлія Антоненко: мета цього фільму – зробити наш світ добрішим

У Києві тривають зйомки сімейної новорічної комедії "Мiй Дiдусь – Дiд Мороз" режисера Сергія Шляхтюка. За сюжетом головний герой – 9 річний хлопчик Максим – дізнається, що його дідусь – справжнісінький Дід Мороз і відправляється у переддень Нового року на головну ялинку країни, щоб загадати йому своє заповітне бажання. По дорозі Максим потрапляє в різні пригоди, змінює долі людей і навіть зустрічається з справжньою магією!

Одну з головних ролей у стрічці виконала актриса, модель і психологиня Юлія Антоненко. OBOZREVATEL поспілкувався з артисткою про складність її ролі у фільмі, а також про особисте життя і "комплекс відмінниці".

Героїню Юлії звуть Ніка. Вона успішна в усьому: свій бізнес, вірний чоловік, двоє дітей, шикарна зовнішність. Але немає найголовнішого – щастя.

– Розкажіть докладніше про вашу героїню Ніку?

– Вона самодостатня, мудра і благородна. Але в глибині її душі живе дівчинка з комплексом відмінниці. Для неї сім'я на першому місці, і це поняття настільки усталилося, що все життя, побут, відпустки настільки відточені до ідеальності, а справжні душевні бажання приховані за маскою щасливої видимості. Але в розмові з хлопчиком, відповідаючи на безпосередні дитячі питання, Ніка начебто отримує осяяння, що все, чого їй не вистачає – це чесності з собою. Вони навіть з чоловіком віддалилися один від одного, тому що просто не розмовляли відверто і в метушні забули про найважливіше.

Актриса Юлія Антоненко розповіла про роботу над фільмом "Мiй Дiдусь – Дiд Мороз". Пресслужба

– А є щось спільне між вами і Нікою?

– Я здивувалася, але коли режисер фільму Сергій Шляхтюк почав описувати мою героїню – як ніби це все було про мене. Я подумала, ось і чудово. Мені нічого не треба буде грати, просто бути собою. Але акторська робота не така проста, як здається збоку. І в момент зйомок я зловила себе на думці, що всередині я відчуваю себе по-одному, а коли хтось віддзеркалює тебе, ти не завжди згоден з цією роллю. І мимоволі думаєш: як я раніше цього не помічала? Так що дуже корисно почути опис свого портрета третьою незалежною стороною. Таким чином, проходить ефективна робота над помилками.

– А що найбільше не подобається в Ніці?

– Я б не сказала, що щось категорично не подобається, це її шлях. Розглядаю її поведінку як особистий вибір, після якого вона зробила висновки і сама прийшла до усвідомлення своїх помилок. Як на мене, це найефективніший спосіб еволюції людини.

Юлія Антоненко зіграла одну з ролей у фільмі "Мiй Дiдусь – Дiд Мороз". Пресслужба

– Що Вам найбільше запам'яталося зі зйомок?

– Головний герой – Максим! Він настільки вразив мене своєю дитячою безпосередністю, при цьому ж і зовсім недитячою, спокійною впевненістю. Впевнена, він стане прикладом і улюбленцем для багатьох глядачів.

– А Ви самі вірите в новорічне диво?

– І не тільки в новорічне. Для мене Новий рік асоціюється з таким собі чарами. Я вірю в диво, а хто в нього вірить – з тим воно трапляється. Навіть в Книзі книг написано: "За віру вашу дано буде вам".

– Яке найяскравіше враження у вас пов'язане з Новим роком?

– Напевно, найяскравішого немає, мені більше подобається, коли все спокійно і душевно. Але є одна традиція, яка протягом усього життя у мене стабільно повторюється. Коли приїжджаю до батьків на свята, йду з собаками гуляти в ліс. Для мене це задоволення з усіх задоволень. Півдня ми блукаємо по полях-лісах, зустрічаємо різних тварин, птахів і повертаємося додому приємно втомлені, голодні, але такі щасливі. Для мене це і є найяскравіші враження, що не набридає через десятиліття.

Артистка розповіла, чи вірить вона в новорічні дива. Пресслужба

– Що для Вас означає участь в проекті "Мiй Дiдусь – Дiд Мороз"?

– Для мене велика удача і навіть гордість бути причетною до цього проекту. Тому що це не просто фільм! Це проект, мета якого – зробити наш світ добрішим.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, зйомки фільму "Мiй Дiдусь – Дiд Мороз" були припинені через карантин, який в березні 2020 року було введено в Україні. Знімальний процес відновили в липні 2020 року після 4 місяців перерви.

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