Зірка "Гри престолів" став найсильнішою людиною Європи в п'ятий раз

Ісландський спортсмен і зірка серіалу "Гра престолів" Гафтор Бйорнссон, виконуючий роль Григора Клігана на прізвисько "Гора", визнаний найсильнішою людиною в Європі.

За даними Daily Mail, такий титул він отримав вже в п'ятий раз, піднявши 10 разів 348 кілограмів у серії складних фізичних випробувань в Лідсі – місто в Йоркширі.

Григір Кліган "Гора" "Гра престолів"

Зокрема, він тягав колоди, перевертав шини та перетягував ланцюга. Після завоювання титулу Хафтор поділився результатами в Instagram.

"Найсильніша людина Європи в п'ятий раз! Я так вдячний чудовим людям, що знаходяться поруч зі мною! Це збірна Ісландії, дитинко", — зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бьернссон відправився на змагання після того, як відвідав прем'єру "Гри престолів" у США.

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