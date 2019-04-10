Зірка "Гри престолів" став найсильнішою людиною Європи в п'ятий раз

Ісландський спортсмен і зірка серіалу "Гра престолів" Гафтор Бйорнссон, виконуючий роль Григора Клігана на прізвисько "Гора", визнаний найсильнішою людиною в Європі.
За даними Daily Mail, такий титул він отримав вже в п'ятий раз, піднявши 10 разів 348 кілограмів у серії складних фізичних випробувань в Лідсі – місто в Йоркширі.
Григір Кліган "Гора"
"Гра престолів"
Зокрема, він тягав колоди, перевертав шини та перетягував ланцюга. Після завоювання титулу Хафтор поділився результатами в Instagram.
"Найсильніша людина Європи в п'ятий раз! Я так вдячний чудовим людям, що знаходяться поруч зі мною! Це збірна Ісландії, дитинко", — зазначив він.
Europe's Strongest Man for the 5th time! So blessed to have such great people behind me ! Team Iceland baby 💪🇮🇸 - Huge thank you to all my family, my beautiful wife and all my friends for all the help and support !! - Thanks to all my sponsors for always sticking behind my back ! @reignbodyfuel @roguefitness @nuunhydration @sbdapparel @legionath. Also a special thank you to my coach @australianstrengthcoach who unfortunately could not be here this evening but has supported me and helped to get where I am today !
5x champion. 🏆🏆🏆🏆🏆 # EuropesStrongestMan - Thanks to my sponsor @sbdapparel for the awesome highlight video from yesterdays competition !
Як повідомляв OBOZREVATEL, Бьернссон відправився на змагання після того, як відвідав прем'єру "Гри престолів" у США.
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