Зірка "Гаррі Поттера" змінився до невпізнання заради ролі у фільмі. Фото

Британський актор Том Фелтон, відомий за роллю Драко Мелфоя в кіносазі про Гаррі Поттера, змінився до невпізнання.

Так, артист із блондина-аристократа перетворився в шатена середніх років із "вкрай неприємною зовнішністю" заради ролі у фільмі "Інструкція няні з полювання на монстрів" від Netflix, який вийде на екрани вже в жовтні цього року. Про це повідомляє видання Daily Star.

Том Фелтон змінився до невпізнання заради ролі у фільмі. Колаж

Зазначимо, що Фелтону довірили грати в комедії головного негативного персонажа – лиходія Бугімена (Гран Гіньоля), який у ніч на Геловін викрадає дитину. Крім того, в цьому фільмі, заснованому на популярній книзі Джо Балларані, також зніматимуться такі зірки, як Індіа Мур, Тамара Смарт та Уна Лоуренс.

Том Фелтон у фільмі "Інструкція няні з полювання на монстрів". Daily Star

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський актор Деніел Редкліфф, який став популярним завдяки ролі Гаррі Поттера, розповів, як і чому напивався під час фільмування кіносаги.