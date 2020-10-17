Зірка "Еммануель" Сільвія Крістель померла 8 років тому: ким була актриса, яка показала СРСР секс

Зірка культової еротичної драми "Еммануель" Сільвія Крістель померла 8 років тому, 17 жовтня 2012 року. Вона була першою актрисою, яка познайомила громадян СРСР з сексом на телеекранах.

Всесвітня слава прийшла до Крістель у 22 роки – вона стала героїнею сенсаційною стрічки з відвертими сексуальними сценами. Після першої ролі в "Еммануель", Крістель зіграла ще в декількох фільмах з серії еротичної мелодрами, чим заслужила собі славу головного світового секс-символу в індустрії кіно. OBOZREVATEL пропонує дізнатися цікаві факти з життя Сільвії Крістель.

Сільвія Крістель – одна з перших виконавиць секс сцен в кіно. Pikabu

Майбутня актриса народилася в 1952 році в родині з суворими християнськими традиціями. Однак, незважаючи на виховання, Сільвія не відрізнялася ні слухняністю, ні вдачею. З дитинства вона страждала нарцисизмом – її бабусі доводилося заклеювати дзеркало газетою, щоб внучка годинами не займалася самозамилуванням.

У 11 років її віддали в католицький інтернат, але виправити складний характер дівчинки це не допомогло. Сільвія вирішила стати відомою моделлю і почала брати участь в конкурсах краси. Їй вдалося завоювати кілька титулів на конкурсах в Голландії та Європі.

Виконавиця ролі "Еммануель". Известия

З 1973 року, коли Сильвії Крістель було 20 років, вона почала зніматися в кіно, в той числі в картинах "для дорослих". Уже через рік її запросив на головну роль режисер-дебютант Жюст Жакен. Його пошуки героїні еротичної мелодрами "Еммануель" тривали вже кілька місяців – всі відомі актриси відмовлялися, дізнавшись про наявність відвертих сцен. Сільвія погодилася, але під час зйомок їй довелося для хоробрості пила алкоголь.

"Я перемогла мій сором, я його скувала. Шампанське стало моїм союзником. Кілька келихів – і мій страх розчинявся. У мені не було ексгібіціонізму, а тільки бажання сподобатися і присмак очікуваного успіху", – розповідала Крістель.

Сільвія Крістель на зйомках. Газета. Ру

Після прем'єри першої частини фільму "Еммануель" в Європі вибухнув скандал: на ті часи картина була надто провокаційною. Спочатку фільм хотіли заборонити як порнографічний, але потім все ж випустили в кінопрокат з обмеженням для осіб молодше 18 років. Критики рознесли як режисера, так і актрису, проте публіка була в захваті: у перші тижні показу фільм побив усі рекорди касових зборів. Афіша із зображенням сидячої в плетеному кріслі оголеної Сільвії Крістель висіла в Парижі на Єлисейських полях протягом 13 років. За цей час фільм подивилися десятки мільйонів глядачів.

Героїня фільму "Еммануель" Сільвія Крістель. подробиці

Втім, роль Еммануель стала для Крістель фатальною – з образу звабливої француженки вона вибратися так і не змогла, а режисери не бачили в ній глибоку драматичну актрису. Незважаючи на те, що в період з 1974 року по 1990-й були зняті ще кілька картин, як продовження "Еммануель", колишнього успіху вони не мали. Пізніше з'явилося безліч підробок відверто порнографічного змісту, що остаточно згубило кар'єру актриси.

Кадр з фільму "Еммануель". Kulturologia

Крістель була однією з найбажаніших коханок у чоловіків з усього світу, в їх числі були бізнесмени, політики і зірки. Вона кілька років зустрічалася з президентом Франції Валері д'Естеном, і він не приховував свого зв'язку зі скандальною актрисою. Після розставання з ним було ще кілька гучних романів, але жоден з них не став для неї доленосним. В результаті Сільвія Крістель пристрастилася до алкоголю і наркотиків.

У 2003 р актрисі поставили діагноз "рак горла". Зірка кіно пройшла більше 30 курсів хіміотерапії, які тривали кілька років. Під час чергового з них у Крістель стався інсульт. 18 жовтня 2012 року її не стало. Актриса зіграла близько 40 ролей в кіно, але до сих її ім'я пір асоціюється тільки з образом Еммануель.

Сільвія Крістель: як змінилася зірка "Еммануель". 24СМІ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 вересня актрисі Сільвії Крістель могло б виповнитися 68 років. Дивіться відверті фото культової кінозірки за посиланням.