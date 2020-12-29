Зірка "Друзів" у новому фільмі "Смерть 2020-му" заявила про неіснування України. Відео

Американська акторка, зірка серіалу "Друзі" Ліза Кудроу в новому фільмі під назвою "Смерть 2020-му" заявила про те, що у світі не існує такої країни, як Україна.

Так, у гучній кінострічці відомі актори грають псевдоекспертів, які коментують події року, що минає. Про це повідомили в Telegram-каналі видання "Бабель" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, під час однієї зі сцен Кудроу в контексті справи про імпічмент президенту США Дональду Трампу каже, що "немає такого місця, як Україна".

Ліза Кудроу Mosu.ru

Варто відзначити, що раніше на стримінговій платформі Netflix опублікували трейлер до гучного фільму "Смерть 2020-му" (Death To 2020). Головним сценаристом кінострічки є Чарлі Брукер – автор серіалу "Чорне дзеркало".

Нагадаємо, Чарлі Брукер відомий як творець серіалу "Чорне дзеркало", в якому показано вплив інформаційних технологій на людські стосунки. Серії кінострічки називаються Smithereens/"Осколки", "Rachel, Jack and Ashley, Too" /"Рейчел, Джек і Ешлі теж" і "Striking Vipers"/"Разючі гадюки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше серіал "Чорне дзеркало" був номінований на премію "Еммі".