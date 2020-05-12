"Жіночі секрети": про що серіал і де дивитися онлайн

Аліна Мельник Кіно 11:26, 12.05.2020 Оновлено: 12:04, 12.05.2020

На українському телебаченні 11 травня відбулася прем'єра нового серіалу "Жіночі секрети". Це мелодраматичний фільм, знятий компанією Film.ua на замовлення телеканалу "Україна".

Головні ролі в серіалі виконали Ірина Гришак та Валерія Ланська. Про що сюжет і де дивитися всі серії "Жіночі секрети" онлайн, – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (відео розміщено в кінці матеріалу).

Серіал "Жіночі секрети"
kino-teatr.ru

Про що серіал "Жіночі секрети"

30-річна Марта працює психологинею у престижному коледжі та мріє про власну сім'ю. Одного разу вона вирішує допомогти студентці Юлі, яка хоче зробити аборт.

Марта, пам'ятаючи помилки своєї юності і намагаючись вберегти дівчину від фатального кроку, вирішує відкрити правду батькові Юлі. І несподівано зустрічає своє перше кохання.

Зйомки фільму відбувалися у Києві та Київській області в 2019 році.

Ірина Гришак в серіалі "Жіночі секрети"
kino-teatr.ru
Прохір Дубравін у серіалі "Жіночі секрети"
kino-teatr.ru

"Жіночі секрети": де дивитися всі серії онлайн

"Жіночі секрети" – це міні-серіал із 12-ти серій. Його прем'єра відбулася 11 травня 2020 року в Україні та 25 лютого 2020 року – в Росії на телеканалі "Росія".

Крім телевізійного показу (серії починаються о 21.00 на телеканалі "Україна"), серіал "Жіночі секрети" подивитися онлайн можна за цим посиланням.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, турецький серіал "Вітер кохання" підкорив українців: де дивитися всі серії онлайн.

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