Жінки-режисерки зняли рекордну кількість фільмів у 2020 році – дослідження

Софія Ковнір Кіно 19:38, 4.01.2021 Оновлено: 20:13, 4.01.2021

Представники Каліфорнійського університету провели дослідження кіноринку і проаналізували 100 найгучніших прем'єр 2020 року. Зокрема, жінки-режисерки зняли безліч цікавих фільмів.

Експерти з'ясували, що 16% картин створили жінки, і це є рекордом порівняно з минулими роками. Про це повідомляє Variety.

Як стало відомо, у 21% випадків жінки обіймали керівні посади в проєктах Голлівуду.

Серед популярних картин опинилися "Мулан" Нікі Каро, "Диво-жінка 1984" Петті Дженкінс і "Хижі пташки" Кеті Янь.

Крім того, продюсерок нині в Голлівуді 28%, виконавчих продюсерок – 21%, монтажерок – 18%, сценаристок – 12%, операторок – 3%.

"Мулан"
ITC.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо 8 найголовніших українських фільмів і серіалів 2020 року, які варто подивитися кожному.

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