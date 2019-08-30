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Жахіття політичних тюрем: на ObozTV вийде фільм ''Колонія Дігнідад''

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Британський гостросюжетний трилер "Колонія Дігнідад" ("Colonia") з'явиться в ефірі ObozTV. Він вийде на екрани 31 серпня, в суботу, о 16:00.

Ця кінострічка зібрала справді зоряний склад. Ролі у "Колонії Дігнідад" виконали такі знамениті актори як Емма Вотсон, Даніель Брюль і Мартін Вуттке.

Фільм розповідає історію німецького журналіста Даніеля, який був викрадений в Чилі таємною поліцією і після нестерпних тортур відправлений до колонії "Дігнідад" – величезного поселення, що видає себе за благодійну комуну, а насправді є гніздом нацистів-біженців із Третього рейху.

Колонію очолює колишній офіцер Вермахту, біснуватий проповідник Пауль Шефер. В "Дігнідад" легко потрапити, але дороги назад немає. Тут Даніелю доведеться перетворитися на раба і "матеріал" для нелюдських експериментів. Але подвиги в ім'я кохання здійснюють не тільки чоловіки. Дівчина Даніеля, відважна стюардеса Лена, вирішує врятувати його. Самотужки. Заради коханого вона готова на все і навіть більше. Добровільно, під виглядом послушниці, Лена вирушає в це страшне місце.

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Емма Уотсон
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