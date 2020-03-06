"Екс-ББ", "Бабки" та інші: куди зникли з екранів зірки 90-х

На зламі тисячоліть ці виконавці займали більшу частину телеефіру. Без їх участі рідко проходили популярні програми та гала-концерти. Сучасні молоді люди навряд чи згадають зірок кінця 1990-х - початку 2000-х, які іноді ще записують нові пісні і зрідка з'являються на ТБ.

Куди багато з них зникли і як живуть зараз — у нашому матеріалі.

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"Нові руські бабки"

Творцями цього комічного дуету в дев'яностих роках стали Сергій Чванов і Ігор Касілов. Сольні концерти "Нові руські бабки" дають, починаючи з 1999 року.

Тоді їх можна було часто побачити в "Кривому дзеркалі", "Сміхопанорамі" і багатьох інших телешоу. Комічний дует існує донині, але його все рідше і рідше показують по телебаченню.

Вєрка Сердючка

На початку двохтисячних запальні пісні Вєрки Сердючки звучали на всіх масових святах і весіллях. У 2007 році Андрій Данилко відправився зі своїм колективом на підкорення "Євробачення", де завоював друге місце, а Вєрка Сердючка прославилася на всю Європу.

У 2018 році ходили чутки, що артисту набрид цей образ і він збирається його змінити, Зараз Андрія вже не побачиш у ролі Сердючки, в основному артист як експерт, бере участь у різних талант-шоу.

Sasha

У 1999 р дев'ятнадцятирічна співачка познайомилася в Москві з продюсером Юрієм Айзеншпісом, який допоміг записати Sasha перший сольний альбом. Пісню "Это просто дождь", з якою Саша стала знаменитою, крутили всі радіостанції СНД. Російські та зарубіжні глянцеві журнали прикрашали свої обкладинки її фотографіями.

Пізніше Саша перебралася в Лос-Анджелес, де зараз працює над записом нових пісень і намагається розвивати свою міжнародну музичну кар'єру.

Ангіна

Співачку Ангіну глядачі вперше побачили в популярному телешоу "Фабрика зірок 4". На всіх дискотеках тоді звучали її композиції "Кому какое дело" і "Болела", а також знаменитий мєдляк "Твоя девочка ушла". У кінці 2004 р співачка випустила свою першу платівку, з'явилася ще в декількох шоу і остаточно зникла з поля зору.

Ангіна – творчий псевдонім Надії Ігошиної. Відомо, що в 2007 р дівчина вирішила закінчити музичну кар'єру, потім вступила в школу драми Германа Сидакова, вийшла заміж і народила дитину. У 2017 р. вже колишня Ангіна закінчила Щукінське театральне училище, а зараз пробує себе в кіно.

"Екс-ББ"

Комічний колектив "Екс-ББ" був утворений у кінці 80-х, але пік його популярності припав на початок 2000-х, коли гурт постійно показували на телебаченні.

Через чотири роки після смерті лідера колективу Вадима Сорокіна в "Екс-ББ" виникли перші проблеми. Потім вони розвалилися на дві групи – "НЕКСТ-ББ" і "Екс-ББ-Гія", але удача їм уже не посміхнулася. У 2012 році відбулося возз'єднання старого складу "Екс-ББ", та судячи з усього, кращі часи колективу в минулому.

Марія Кисельова

Багато телеглядачів напевно пам'ятають трикратну олімпійську чемпіонку Марію Кисельову, як ведучу "Слабого звена". Цю програму транслював Перший канал росТБ. Харизматична і жорстка дівчина вигідно виділялася на тлі інших телеведучих.

Пізніше Кисельову зацікавила громадська діяльність і вона стала рідше з'являтися на ТБ. Однак на початку 2020 року повернулася на екрани в оновленому "Слабом звене". Першу програму подивилися більше двох мільйонів глядачів. Кисельова веде її досі.

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