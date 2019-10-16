Головна Новини
16 жовтня • оновлено в 20:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

Кіно в Україні вийде на новий рівень: Зеленський підписав важливий закон

Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський в середу, 16 жовтня, підписав закон про державну підтримку кінематографії з метою залучення іноземних інвестицій.

Про це повідомляє прес-служба Офісу глави держави.

Документ, зокрема, передбачає надання державної субсидії для повернення іноземним кіновиробникам 25% витрат на зйомку фільмів на території України.

Новини
Український фільм попав у список претендентів на "Оскар": що відомо

Зеленський підписав важливий закон про кіно

Зеленський підписав важливий закон про кіно

Крім того, іноземні кіновиробники можуть отримати повернення ще 5% витрат у разі, якщо вони використовують для створення фільмів твори українських авторів чи сюжет про Україну, зокрема тему збройної агресії проти нашої країни.

Очікується, що реалізація закону сприятиме просуванню позитивного іміджу України за кордоном, популяризації українських авторів і творів у світі, співпраці і створенню спільних кінопроектів з провідними західними продюсерами.

Як повідомляє OBOZREVATEL, 12 вересня монобільшість Верховної Ради прийняла в цілому законопроект №1058 про зміни до закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні".

На 16-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) Зеленський закликав міжнародний бізнес інвестувати в Україн

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
бюджеты фильмов будут специально раздувать, чтобы содрать с Украины денег побольше.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Оце молоток, правильно!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Следующую серию "Слуга народа" будут снимать голливудские режиссеры ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel