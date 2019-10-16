Кіно в Україні вийде на новий рівень: Зеленський підписав важливий закон

Президент України Володимир Зеленський в середу, 16 жовтня, підписав закон про державну підтримку кінематографії з метою залучення іноземних інвестицій.

Про це повідомляє прес-служба Офісу глави держави.

Документ, зокрема, передбачає надання державної субсидії для повернення іноземним кіновиробникам 25% витрат на зйомку фільмів на території України.

Зеленський підписав важливий закон про кіно

Крім того, іноземні кіновиробники можуть отримати повернення ще 5% витрат у разі, якщо вони використовують для створення фільмів твори українських авторів чи сюжет про Україну, зокрема тему збройної агресії проти нашої країни.

Очікується, що реалізація закону сприятиме просуванню позитивного іміджу України за кордоном, популяризації українських авторів і творів у світі, співпраці і створенню спільних кінопроектів з провідними західними продюсерами.

Як повідомляє OBOZREVATEL, 12 вересня монобільшість Верховної Ради прийняла в цілому законопроект №1058 про зміни до закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні".

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