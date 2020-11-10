Зеленський нагородив орденами режисера "Атлантиди" і актора Паперного

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" III ступеня 70-річного актора театру і кіно Євгена Паперного і 49-річного режисера фільму "Атлантида" Валентина Васяновича.

Відповідний указ № 491/2020 він підписав з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Так, народний артист України Євген Паперний зіграв в 87 фільмах. Також відомий як колишній чоловік актриси Ольги Сумської, яка в 1990 році народила йому дочку Антоніну. Паперний також був одружений на актрисі Лідії Яремчук.

Євген Паперний нагороджений орденом "За заслуги". YouTube (скріншот)

Валентин Васянович зняв фільм "Атлантида" – антиутопію про майбутнє Донбасу. Фільм здобув перемогу на Венеціанському і Одеському кінофестивалі, був висунутий на премію "Оскар" за кращу стрічку іноземною мовою від України.

Валентин Васянович отримав орден від Зеленського. УП.Життя

Крім того, глава держави нагородив двох осіб орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, чотирьох осіб орденом "За заслуги" II ступеня, двох – орденом княгині Ольги I ступеня, ще одна особа отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня, медаль "За працю і звитягу" .

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальні російські пропагандисти Ольга Скабєєва і Євген Попов вибухнули збуреннями через перемогу українського фільму "Атлантида" в одній з номінацій на Венеціанському кінофестивалі.