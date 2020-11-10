Зеленський нагородив орденами режисера "Атлантиди" і актора Паперного

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" III ступеня 70-річного актора театру і кіно Євгена Паперного і 49-річного режисера фільму "Атлантида" Валентина Васяновича.

Відповідний указ № 491/2020 він підписав з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Так, народний артист України Євген Паперний зіграв в 87 фільмах. Також відомий як колишній чоловік актриси Ольги Сумської, яка в 1990 році народила йому дочку Антоніну. Паперний також був одружений на актрисі Лідії Яремчук.

Валентин Васянович зняв фільм "Атлантида" – антиутопію про майбутнє Донбасу. Фільм здобув перемогу на Венеціанському і Одеському кінофестивалі, був висунутий на премію "Оскар" за кращу стрічку іноземною мовою від України.

Крім того, глава держави нагородив двох осіб орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, чотирьох осіб орденом "За заслуги" II ступеня, двох – орденом княгині Ольги I ступеня, ще одна особа отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня, медаль "За працю і звитягу" .

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальні російські пропагандисти Ольга Скабєєва і Євген Попов вибухнули збуреннями через перемогу українського фільму "Атлантида" в одній з номінацій на Венеціанському кінофестивалі.