Засновано на реальних подіях: на ObozTV покажуть прем'єру серіалу ''Справжній детектив''

Культовий телесеріал "Справжній детектив" ("Real Detective") з'явиться у ефірі ObozTV. Він транслюватиметься по буднях о 19:20.

Кожна серія базується на реальних кримінальних справах. Сам серіал уже став одним із найпопулярніших продуктів на онлайн-платформі Netflix.

"Справжній детектив" розповідає про реальних детективів і реальні справи, які буквально поглинають і переслідують їх. У кожного детектива є така справа. Справа, яка штовхає на грань. Справа, яка захоплює і не відпускає. Справа настільки яскрава і приватна, що переслідує по п'ятах. І коли справжній детектив розповідає вам про таку справу, ви ніколи про неї не забудете.

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