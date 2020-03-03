Олег Табаков як актор залишив в серцях глядачів світлу пам'ять про себе. Він не тільки зіграв безліч ролей в кіно, а й керував театром, займався громадською діяльністю.

При цьому людиною він був складною і суперечливою. Розповідаємо про колізії зі спадщиною, що виникли після смерті Табакова.

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Що залишив Табаков родичам?

Олег Табаков помер 10 березня 2018 року у віці 82 років. Актор залишив по собі значну кількість накопичень і майна. Родичі не розкривають конкретних цифр, але за оцінками різних ЗМІ мова може йти про суми починаючи з 200 млн рублів і закінчуючи кількома мільярдами.

Олег Табаков в молодості

Відразу після смерті актора ЗМІ оголосили, що все майно відходить вдові актора, Марії Зудіній. Однак вона відмовилася коментувати ці заяви. Кореспонденту з "Комсомольської Правди" вона відповіла, що інформація у журналістів не відповідає дійсності, однак про справжній розмір спадщини вона дискутувати не має наміру.

Син Олега Табакова, Антон, в свою чергу в бесіді з журналістом сказав, що не заперечує, що все майно могло відійти вдові батька. Однак розмова відбулася відразу після смерті актора, тому обговорювати матеріальні питання Антон теж не захотів. "Спадщина мене зовсім не хвилює", —відповів він.

Антон Табаков

І це цілком зрозуміла реакція. Старші діти Табакова, серед яких і Антон, вже дорослі, самостійні люди, та й самому Антону вже більше 50-ти. Зараз він зі своєю сім'єю живе в Парижі і займається ресторанним бізнесом.

Старша дочка Олега Табакова Олександра хотіла стати акторкою, але повторити яскраву кар'єру батька їй не вдалося. Вона працювала в театрі під керівництвом Табакова, проте після його відходу в іншу сім'ю розірвала з ним всі контакти. На похорон батька вона теж не прийшла. Її брат, Антон, каже, що на то у неї були свої причини і він не засуджує сестру за те, що та не захотіла особисто вшанувати пам'ять покійного.

Олександра Табакова в молодості і зараз

Перша дружина Людмила Крилова говорить, що після розлучення він залишив все майно собі. Вона і двоє її дітей не отримали нічого з того, що мпа артист.

Олег і Людмила володіли разом розкішною чотирикімнатною квартирою в центрі Москви, яку після розлучення продали дешевше ринкової вартості. На ці гроші Олег купив "вбиту, чорну двушку" своій дочці, як описує житло Людмила Крилова.

Олег Табаков і Марина Зудіна

Зате великий інтерес викликає майно його молодої вдови, судити про яке можна з податкових документів. Незадовго після смерті артиста журналісти повідомляли про те, що сукупна вартість майна, яким володіє Марина, становить близько 90 млн рублів – величезна квартира в Москві, два гаражі, два машино-місця і невелике нежитлове приміщення.

Розумно припустити, що після вступу заповіту в силу майно Марини істотно збільшилася.

Особняк Табакова та Зудіної

ЗМІ впевнені, що ніякого поділу майна між спадкоємцями бути не може. Табаков 20 років не спілкувався зі своєю минулою сім'єю і переписав все майно на молоду дружину ще в 1999 році. Таким чином, інші квартири і заміський будинок, що належав артисту, перейшли в безроздільне користування його молодої вдови.

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