"Закінчую кар'єру": Дорн зробив несподівану заяву

Український музикант Іван Дорн вирішив зав'язати із кар'єрою співака та стати актором.

Таку заяву він зробив, коментуючи зйомки у фільмі Кирила Серебреннікова "Петрови в грипі", передає ТАСС.

"Протягом останніх п'яти років я не знімався в жодних фільмах та короткометражках, окрім своїх кліпів, а все тому що у мене було два невдалих досвіди роботи в кіно, після яких я зарікся колись ще зніматися. Але прийшов Кирило Серебренніков, який побачив у мені актора, і запропонував знятися у себе в фільмі", – розповів Дорн.

За словами артиста, він повірив, оскільки Серебренніков для нього – безумовна величина, як режисер. Музиканта найбільше хвилювало після того, як він знявся, чи залишився задоволеним метр.

Іван Дорн у фільмі Серебреннікова instagram / dorn_ivan

"А він був задоволений, сказав, що мені потрібно продовжувати зніматися, незважаючи на всі мої досліди минулих років, і що він вірить у моє велике майбутнє як актора. Тому я закінчую кар'єру співака та починаю ставати актором", – додав Дорн.

У свою чергу, в прес-службі кінокомпанії Hype Film, яка займається виробництвом картини, процитували слова самого Серебреннікова.

Іван Дорн у фільмі Серебреннікова "Петрови в грипі" instagram / dorn_ivan

"Перш за все, виявилося, що Ваня – чудовий драматичний артист. Я це відчув у його роликах в YouTube. У них видна робота саме артиста: осмисленість, володіння своїм апаратом, енергія, інтерес до парадоксу, вміння точно втілити той образ, який він придумав. Я вирішив запропонувати йому зіграти щось інше, позбутися іміджу шоумена. У нас у фільмі "Петрови в грипі" він грає одним кадром 18-хвилинний складний епізод, в якому є все: смішне, трагічне, парадоксальне", – зазначив режисер.

За сюжетом, Петрови – звичайна родина: він – автослюсар, вона – бібліотекарка, у них є син. Проте повсякденна реальність вибухає у той момент, коли всі вони хворіють на грип.

Іван Дорн у фільмі Серебреннікова "Петрови в грипі" instagram / dorn_ivan

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорн випустив ремейк кліпу "Танці" групи "Воплі Відоплясова", який вийшов у 1989 році.

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