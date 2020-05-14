Захоплюючий детектив "Філін" показали Україні: де дивитися всі серії онлайн
На українському телебаченні показали захоплюючий детективний серіал "Філін. Багатосерійна стрічка знята конпаніей "ТелеПро" на замовлення телеканалу Україна.
Прем'єра серіалу відбулася 12 травня в 13:30. По буднях щодня на ТБ виходить по 2 серії. OBOZREVATEL розповідає, про що серіал і де дивитися всі серії онлайн (відео опубліковані в кінці матеріалу).
"Філін": про що серіал і хто знімався
За сюжетом серіалу "Філін", працівники новоствореного відділу поліції розслідують заплутані кримінальні справи. У цьому їм допомагає спеціальна комп'ютерна програма під назвою "Філін".
Не всім співробітникам подобаються такі інновації, це створює напругу у відносинах між представниками різних поколінь. Той факт, що в кримінальних справах нерідко фігурують високопоставлені чиновники ще більш ускладнює роботу.
Зацікавлені особи хочуть "завалити" роботу відділу, що працює з додатком. Інтриги і непередбачувані повороти змушують героїв щодня боротися з новими викликами долі.
У серіалі знялися актори: Руслана Писанка, Олександра Епштейн, Антон Єрьомін, Ольховський Федір, Олесь Каціон, Євген Григор'єв, Інна Мірошниченко та інші.
Серіал "Філін": дивитися онлайн 1 серія
Серіал "Філін": дивитися онлайн 2 серія
Серіал "Філін": дивитися онлайн 3 серія
Серіал "Філін": дивитися онлайн 4 серія
Серіал "Філін": дивитися онлайн 5 серія
Серіал "Філін": дивитися онлайн 6 серія
Як повідомляв OBOZREVATEL, на українському телебаченні 11 травня відбулася прем'єра нового серіалу "Жіночі секрети". Це мелодраматичний фільм, знятий компанією Film.ua на замовлення телеканалу "Україна".