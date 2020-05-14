Головна Новини
15 травня • оновлено в 12:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

Захоплюючий детектив "Філін" показали Україні: де дивитися всі серії онлайн

10т
Читати матеріал російською

На українському телебаченні показали захоплюючий детективний серіал "Філін. Багатосерійна стрічка знята конпаніей "ТелеПро" на замовлення телеканалу Україна.

Прем'єра серіалу відбулася 12 травня в 13:30. По буднях щодня на ТБ виходить по 2 серії. OBOZREVATEL розповідає, про що серіал і де дивитися всі серії онлайн (відео опубліковані в кінці матеріалу).

Серіал "Філін"

Серіал "Філін"

YouTube

"Філін": про що серіал і хто знімався

За сюжетом серіалу "Філін", працівники новоствореного відділу поліції розслідують заплутані кримінальні справи. У цьому їм допомагає спеціальна комп'ютерна програма під назвою "Філін".

Не всім співробітникам подобаються такі інновації, це створює напругу у відносинах між представниками різних поколінь. Той факт, що в кримінальних справах нерідко фігурують високопоставлені чиновники ще більш ускладнює роботу.

В Україні показали детектив "Філін": де дивитися всі серії

Канал Україна

Зацікавлені особи хочуть "завалити" роботу відділу, що працює з додатком. Інтриги і непередбачувані повороти змушують героїв щодня боротися з новими викликами долі.

У серіалі знялися актори: Руслана Писанка, Олександра Епштейн, Антон Єрьомін, Ольховський Федір, Олесь Каціон, Євген Григор'єв, Інна Мірошниченко та інші.

В Україні показали детектив "Філін": де дивитися всі серії

Канал Україна

Серіал "Філін": дивитися онлайн 1 серія

Серіал "Філін": дивитися онлайн 2 серія

Серіал "Філін": дивитися онлайн 3 серія

Серіал "Філін": дивитися онлайн 4 серія

Серіал "Філін": дивитися онлайн 5 серія

Серіал "Філін": дивитися онлайн 6 серія

Як повідомляв OBOZREVATEL, на українському телебаченні 11 травня відбулася прем'єра нового серіалу "Жіночі секрети". Це мелодраматичний фільм, знятий компанією Film.ua на замовлення телеканалу "Україна".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Єва Романова
Особа
Руслана Писанка
Місце
Україна
Теги
серіал кіно
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
7
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Кіно

Коронавірус. Найважливіше

Новини кіно

Топпублікації

Топблоги