Захоплюючий детектив "Філін" показали Україні: де дивитися всі серії онлайн

На українському телебаченні показали захоплюючий детективний серіал "Філін. Багатосерійна стрічка знята конпаніей "ТелеПро" на замовлення телеканалу Україна.

Прем'єра серіалу відбулася 12 травня в 13:30. По буднях щодня на ТБ виходить по 2 серії. OBOZREVATEL розповідає, про що серіал і де дивитися всі серії онлайн (відео опубліковані в кінці матеріалу).

Серіал "Філін" YouTube

"Філін": про що серіал і хто знімався

За сюжетом серіалу "Філін", працівники новоствореного відділу поліції розслідують заплутані кримінальні справи. У цьому їм допомагає спеціальна комп'ютерна програма під назвою "Філін".

Не всім співробітникам подобаються такі інновації, це створює напругу у відносинах між представниками різних поколінь. Той факт, що в кримінальних справах нерідко фігурують високопоставлені чиновники ще більш ускладнює роботу.

Канал Україна

Зацікавлені особи хочуть "завалити" роботу відділу, що працює з додатком. Інтриги і непередбачувані повороти змушують героїв щодня боротися з новими викликами долі.

У серіалі знялися актори: Руслана Писанка, Олександра Епштейн, Антон Єрьомін, Ольховський Федір, Олесь Каціон, Євген Григор'єв, Інна Мірошниченко та інші.

Канал Україна

Серіал "Філін": дивитися онлайн 1 серія

Серіал "Філін": дивитися онлайн 2 серія

Серіал "Філін": дивитися онлайн 3 серія

Серіал "Філін": дивитися онлайн 4 серія

Серіал "Філін": дивитися онлайн 5 серія

Серіал "Філін": дивитися онлайн 6 серія

Як повідомляв OBOZREVATEL, на українському телебаченні 11 травня відбулася прем'єра нового серіалу "Жіночі секрети". Це мелодраматичний фільм, знятий компанією Film.ua на замовлення телеканалу "Україна".

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