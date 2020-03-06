Багато п'є і втрачає слух: як опустився Домогаров після смерті сина

Колись один з головних красенів і героїв-коханців кіно Олександр Домогаров все рідше з'являється на екранах. На це є об'єктивні і суб'єктивні причини, з якими ми спробуємо розібратися в даному матеріалі.

За словами зірки радянського і російського кіно Олександра Домогарова, йому вже не цікава слава і натовпи прихильниць. Літньому актору тепер хочеться грати тільки глибоких персонажів, яких Олександру останнім часом пропонують не часто. Сам він каже, що пережив уже багато злетів і падінь, тому черговий виток йому не страшний.

Навчання

Актор – корінний москвич. У дитинстві Саша займався не тільки в загальноосвітній, а й в музичній школах, після закінчення яких став студентом Щепкінского театрального училища.

Олександр Домогаров молодості

У середині вісімдесятих років Домогаров спочатку вступив на службу в Малий театр, а потім перейшов в Театр Радянської армії, де працював десять років. Зараз актор грає в Театрі ім. Моссовєта.

Радянський кінематограф уперше звернув увагу на Олександра в 1984 році, коли Георгій Натансон запросив його на невелику роль у фільмі "Спадщина".

Популярність

Всенародна слава прийшла до Домогарова в 1997 році. Актор блискуче зіграв графа Луї де Клермона де Бюссі в "Графині де Монсоро", після чого йому посипалися численні пропозиції від інших режисерів.

"Бандитський Петербург" (2000 р.)

Успіх Олександра був закріплений ролями в серіалах "Фурцева", "Зірка епохи", "Мар'їна роща", "Таємниця палацових переворотів", "Бандитський Петербурзі" і "Марш Турецького". Фільм Єжи Гофмана "Вогнем і мечем" вивів Домогарова-актора на міжнародний рівень.

Після смерті сина

Життя актора сильно змінилося після трагічної загибелі в аварії його сина Дмитра. Олександр став рідше погоджуватися на ролі в кіно і на ТБ. Він полюбив самотність і тишу.

Постарілий улюбленець публіки в серіалі "Зорге"

Останні роботи в кіно

У 2019 відбулася прем'єра картини "Союз порятунку". У цьому історичним фільмі актор став петербурзьким губернатором Михайлом Милорадовичем, якого вбили декабристи. У 2020 році на екрани повинні вийти нові "Гардемарини", де Домогаров зайнятий в ролі другого плану.

"Союз порятунку" (2019 г.)

Зараз він знімається у фантастичній комедії "Життя після життя" про старіючого дамському угодника, за яким стежать вищі сили, які вирішують його подальшу долю.

Всі дружини і діти

Перший раз Домогаров одружився на своїй дитячій подрузі Наталії Сагоян, яка народила йому сина Дмитра. У 1986 році пара розлучилася, а в 2008 році сталася трагедія – сина актора на смерть збив автомобіль.

Так популярний актор змінився за 20 років

Другою дружиною актора стала Ірина Гуненкова, яка працювала костюмером в театрі, де служив Домогаров. У них з'явився син Саша, який спочатку став актором, а зараз знімає фільми, як режисер. Цей шлюб також не витримав випробування часом.

Олександр Домогаров і Марина Александрова

Третій раз Домогаров одружився на актрисі Наталії Громушкіній. Цей шлюб зруйнувала Марина Александрова, з якою актор жив до 2007 року. Що відбувається в його особистому житті зараз – невідомо.

Що відбувається з Домогаровим?

У пресі писали, що після смерті сина Олександр став багато пити і сильно змінився зовні. Домогаров думав, що пластична операція поверне йому колишню красу, але цього не сталося. Також з'явилася інформація, що у Олександра погіршується слух. Писали, що після перенесеного ішемічного інсульту йому важко працювати.

З героя-коханця актор перетворився в "лицаря сумного образу". Домогаров сильно погладшав, так як не займається спортом. Він любить проводити час у своєму підмосковному будинку в оточенні природи і своїх собак. А ще Олександр все рідше з'являється на екранах і фактично перетворився на пенсіонера-самітника, хоча йому ще немає і 60 років.

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