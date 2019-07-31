"Захар Беркут": трейлери, де дивитися онлайн, відгуки, дата виходу

Фільм "Захар Беркут" є екранізацією однойменної повісті українського письменника Івана Франка. Картина вийде на екрани восени 2019 року.

Про що "Захар Беркут"

Події масштабного історичного бойовика "Захар Беркут" відбуваються в XIII столітті. Монгольська орда, очолювана ханом Бурундаєм, рухається в західному напрямку, знищуючи зустрінуті на шляху поселення і захоплюючи їх жителів в рабство. Близько Карпатських гір орда влаштовує стоянку.

Вночі брати Беркути таємно проникають в табір, щоб звільнити нещасних бранців хана. Бурундай вирішує помститися нахабам і зрівняти їх рідне село з землею. Він знаходить серед місцевих жителів людину, яка за винагороду готова відкрити таємний прохід через гори. Однак брати Беркути не збираються здаватися на милість ворога і готові вступити в нерівний бій за свою свободу ...

Коли вийде "Захар Беркут"

Прем'єра фільму в українських кінотеатрах відбудеться 10 жовтня 2019 року.

Як знімався "Захар Беркут"

Адаптацією повісті Івана Франка займалися сценаристи Ярослав Войцешек і Річард Ронат. Режисер серіалу Ахтем Сеітаблаєв заявляє, що завдяки тонкій сценарній роботі вдалося зберегти основний посил твору, що є першоджерелом фільму "Захар Беркут". Однак глядачі зможуть побачити ряд нових цікавих персонажів і сюжетних ліній.

Для максимальної історичної достовірності до роботи над стрічкою були залучені фахівці Міжнародного фонду Івана Франка. У роботі над костюмами і декораціями брали участь художник Антоніна Белінська та постановник Влад Одуденко. Режисер фільму зазначає, що точних історичних відомостей про архітектуру і костюмах епохи, в період якої розгортається історія братів Беркутов, не збереглося, тому команді довелося задіяти своє художнє бачення.

Зйомки велися близько Карпатських гір і під Києвом. Частину сцен було знято близько знаменитого озера Синевир та Манявського водоспаду. Команді довелося докласти чимало зусиль для того, щоб знайти підходящі для зйомок локації: було влаштовано кілька експедицій для пошуку потрібних місць. Незважаючи на чудову природу Карпатських гір, види яких, за визнанням голлівудських акторів, викликають непідробний захват, в стрічці активно використовується комп'ютерна графіка.

Робота над фільмом почалася в червні 2018 року і була завершена у вересні. Велися зйомки англійською мовою, для українського прокату стрічка буде повністю дубльована українською.

Хто грав в "Захар Беркут"

У зйомках бере участь зірка фільму "Термінатор" Роберт Патрік. Роль Івана зіграв Рокі Майерс, Елісон Дулі виконала роль матері братів Беркутов і дружини головного героя - Захара. Актриса з Британії Поппі Дрейтон втілить на екрані роль Мирослави.

У роботі над фільмом беруть участь і українські актори: Андрій Ісаєнко, Марина Кошкіна, Віктор Жданов.

Хто знімав "Захар Беркут"

Режисером проекту став Ахтем Сеітаблаєв. У 2018 році до знімальної групи приєдналися голлівудський режисер Джон Вінн і продюсери Джефф Райс і Раджа Коллінз. До речі, для Джона Винна стрічка стала першою повнометражною роботою за всю кар'єру.

Українська частина команди відповідає за зміст серіалу і його видовищність, в той час як американці повинні взяти на себе просування проекту на світовому ринку, також вони відповідають за взаємодію між голлівудськими акторами і українською знімальною групою.

Команда, яка працювала над фільмом, сподівається, що "Захар Беркут" стане справжнім проривом для української кіноіндустрії. Проект піднімає такі серйозні питання, як патріотизм і необхідність захисту свого будинку від ворога, відповідальність за себе і свою сім'ю. Очікується, що фільм стане головною прем'єрою 2019 року і стане лідером за касовими зборами на території України.

Де дивитися "Захар Беркут"?

Фільм демонструватиметься в українських кінотеатрах. Прем'єра призначена на 10 жовтня 2019 року.

Цікаві факти про "Захар Беркут"

Режисер проекту визнається в тому, що Карпати завдяки своїй містичній атмосфері стали ще однім діючим персонажем фільму.

Під час зйомок важливих сцен на 8 хвилин припинилася злива, який до цього йшла протягом усього дня. Цього часу вистачило на те, щоб завершити роботу над сценою.

У бойових сценах фільму беруть участь українські каскадери, яких консультували їх американські і британські колеги.

Фільм призначений для глядачів від 12 років і підходить для сімейного перегляду.

Онук Івана Франка дав особисту згоду на те, щоб події фільму відрізнялися від твору його знаменитого діда.

Фільм зможуть побачити не тільки українські, а й американські глядачі.

Дивитися трейлер "Захар Беркут"

Відгуки на "Захар Беркут"

Трейлер викликав дуже позитивну реакцію в українських глядачів. На Ютуб він набрав близько 300 лайків при мінімумі дізлайков. Більшість коментарів також були позитивні. Втім, у деяких прийдешня прем'єра все ж викликала скепсис.

"Вражає. Режисер обнадіює - після"Кіборгів"у мене високі очікування", "Музончик крутий", "Супер, дуже хочеться подивитися", "Фільм частково український. Знятий спільно з США. Головні ролі виконують американські і британські актори. Мова оригіналу англійська . Українська тільки мову дубляжу. Тому, швидше за все, фільм буде виглядати карикатурно", - написали в коментарях.

"Захар Беркут" повинен стати одним з наймасштабніших і найцікавіших проектів за всю історію сучасної України. Картина обіцяє бути захоплюючою і в той же час досить серйозної і змушує задуматися про важливі для сучасних людей питання.

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