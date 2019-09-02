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2 вересня • оновлено в 19:02
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"Загадки історії": на ObozTV покажуть прем'єру серіалу ''Секрети замків''

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Документальний британський телесеріал "Секрети замків" вийде в ефірі ObozTV. Він буде транслюватися по буднях, о 18:30.

Шестисерійний фільм оповідає про знамениті британські замки і їх роль в історії. Як замки впливають на мистецтво і літературу? Які секрети вони зберігають і що пережили їхні стіни за довгий час?

Серіал, створений Деном Джонсом, оповідає про культові укріплення і цитаделі, які лежать в основі британської історії. Зняті в приголомшливих місцях Англії, Шотландії, Уельсу і Північної Ірландії, кожна серія зніме покрив таємниці з шести знаменитих замків.

Серія живих історій буде інформувати, виховувати і розважати телевізійну аудиторію за допомогою вражаючих оповідань, комп'ютерної графіки і драматичних реконструкцій.

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