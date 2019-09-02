"Загадки історії": на ObozTV покажуть прем'єру серіалу ''Секрети замків''

Документальний британський телесеріал "Секрети замків" вийде в ефірі ObozTV. Він буде транслюватися по буднях, о 18:30.
Шестисерійний фільм оповідає про знамениті британські замки і їх роль в історії. Як замки впливають на мистецтво і літературу? Які секрети вони зберігають і що пережили їхні стіни за довгий час?
Серіал, створений Деном Джонсом, оповідає про культові укріплення і цитаделі, які лежать в основі британської історії. Зняті в приголомшливих місцях Англії, Шотландії, Уельсу і Північної Ірландії, кожна серія зніме покрив таємниці з шести знаменитих замків.
Серія живих історій буде інформувати, виховувати і розважати телевізійну аудиторію за допомогою вражаючих оповідань, комп'ютерної графіки і драматичних реконструкцій.
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