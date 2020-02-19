З порно в актриси: як Беркова потрапила з фільмів для дорослих в "Дом-2"

Російська телеведуча Олена Беркова прославилася ще в 2004 році: спочатку вона прийшла на скандальне телебудівництво "Дом-2", а незабаром з'ясувалося, що новенька знімалася в порно.

Вона вилетіла з проекту, але зате кар'єра Берковой після скандалу пішла в гору. Згадуємо, як 15 років тому вона "підірвала" уми скандалом на Дом-2 і як у неї справи зараз?

Україна: чоловік Альберт і шлюбне агентство

Миколаїв (південь України) - місто і зараз "не козирне", а в 90-ті - класична глушина. І молодій дівчині доводилося крутитися.

Олену Беркову зі зрозумілих причин рідне місто не заворожувало, а дитячі ілюзії (вона збиралася стати балериною) швидко розвіялися.

Жити хотілося по багатому, ні в чому собі не відмовляючи, а перспектива добувати шматок хліба в поті чола її не приваблювала. Тому Беркова особливо не замислюючись вирішила податися в моделі. Але з амбітним планом довелося розлучитися. Гарненька і пишності форм виявилося недостатньо. Дівчата в агентства були потрібні високі, а малявка (1.58) нікого не цікавила.

Що ж закон джунглів: якщо дівчину не беруть в моделі, вона виходить заміж. Все що ми знаємо про першого чоловіка Беркової: його звали Альберт, він вірменин, займався бізнесом і був старший за Олену.

Молодята відкрили шлюбне агентство, яке користувалося в Миколаєві успіхом і приносило дохід. Тут би і жити-поживати, але хепі-енду не вийшло. Чи то Лена давала приводи, чи то чоловік був не в міру ревнивий, але Альберт частенько пускав у хід кулаки, викладаючи юній дружині жорстокі уроки.

Якось після чергового прочухана Олена виявилася в реанімації. І вийшовши з лікарні, розсудливо вирішила з заміжжям покінчити. Подала на розлучення. Перший шлюб Беркової тривав 3 роки

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Росія: Пітер і Дом-2

Після розлучення з Альбертом Лена остаточно зрозуміла, що Миколаїв не її місто. Вирішуючи куди податися: на Захід чи Схід, практична Беркова вибрала Росію, благо рідна сестра проживала в Пітері.

Північна столиця не зустріла дівчину квітами. Жити тут було чи не простіше ніж в Миколаєві, але перспективи були.

Беркова ще раз спробувала долю в модельних агентствах, однак, з тим же результатом.

Але щоденними кастингом ситий не будеш, потрібно було заробляти на хліб насущний. Якийсь час Олена працювала офіціанткою, а потім опинилася в вебкамній студії, що спеціалізується на еротиці. І коли їй запропонували знятися у фільмі для дорослих, не обтяжена мораллю Беркова, погодилася. Тим більше її запевнили: "Ці фільми територію США не покинуть."

Справи пішли, з'явилися гроші, але хотілося більшого ... і Олена подалася на кастинг проекту Дом-2. Пройшовши відбір, Беркова опинилася на телебаченні і зрозуміла, що це її світ. Тут вона відчувала себе як риба у воді.

Глядачі Дому-2 обожнювали скандальну дівчина, всім хотілося за нею спостерігати. І так високі рейтинги проекту поповзли вгору.

Але "телещася" виявилося коротким, "темне минуле" наздогнало Беркову. Хтось "злив" керівництву проекту ті самі злощасні фільми для дорослих, які "не повинні були залишати меж США". І керівництво Дому-2 розпорядилося компроматом розумно: Беркову викрили, засудили, вигнали з проекту. Ображені глядачі обурювалися. Загалом, шум до небес, а рейтинги шоу стали ще вище.

Від нещасної Олени відвернулися всі, включаючи і її рідну сестру. Підтримали тільки батьки. Беркова намагалася звести рахунки з життям, наковтавшись таблеток. Її відкачали і поклали в психіатричну лікарню.

Здавалося, після такого удару Лена вгамується, але не тут-то було. Вийшовши з лікарні, заповзятлива дівчина, створює власний проект ... "Дом-2 або як зайнятися коханням з Оленою Беркової?"

Відверте відео принесло їй хороші гроші і успіх в певних колах. Посипалися пропозиції від студій, Олена не відмовлялася, "кувала залізо поки гаряче" і незабаром стала зіркою світового масштабу в індустрії порнобізнесу.

Життя нарешті повернулася до неї обличчям. А моралістам, які глузували з неї, Берковапомахала своїм середнім пальцем і перестала їх помічати.

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