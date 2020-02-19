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19 лютого • оновлено в 04:48
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З порно в актриси: як Беркова потрапила з фільмів для дорослих в "Дом-2"

1.4т
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Російська телеведуча Олена Беркова прославилася ще в 2004 році: спочатку вона прийшла на скандальне телебудівництво "Дом-2", а незабаром з'ясувалося, що новенька знімалася в порно.

Вона вилетіла з проекту, але зате кар'єра Берковой після скандалу пішла в гору. Згадуємо, як 15 років тому вона "підірвала" уми скандалом на Дом-2 і як у неї справи зараз?

Україна: чоловік Альберт і шлюбне агентство

Миколаїв (південь України) - місто і зараз "не козирне", а в 90-ті - класична глушина. І молодій дівчині доводилося крутитися.

Олену Беркову зі зрозумілих причин рідне місто не заворожувало, а дитячі ілюзії (вона збиралася стати балериною) швидко розвіялися.

Як Беркова потрапила з порно в "Дом-2": гарячі фото

Жити хотілося по багатому, ні в чому собі не відмовляючи, а перспектива добувати шматок хліба в поті чола її не приваблювала. Тому Беркова особливо не замислюючись вирішила податися в моделі. Але з амбітним планом довелося розлучитися. Гарненька і пишності форм виявилося недостатньо. Дівчата в агентства були потрібні високі, а малявка (1.58) нікого не цікавила.

Що ж закон джунглів: якщо дівчину не беруть в моделі, вона виходить заміж. Все що ми знаємо про першого чоловіка Беркової: його звали Альберт, він вірменин, займався бізнесом і був старший за Олену.

Як Беркова потрапила з порно в "Дом-2": гарячі фото

Молодята відкрили шлюбне агентство, яке користувалося в Миколаєві успіхом і приносило дохід. Тут би і жити-поживати, але хепі-енду не вийшло. Чи то Лена давала приводи, чи то чоловік був не в міру ревнивий, але Альберт частенько пускав у хід кулаки, викладаючи юній дружині жорстокі уроки.

Якось після чергового прочухана Олена виявилася в реанімації. І вийшовши з лікарні, розсудливо вирішила з заміжжям покінчити. Подала на розлучення. Перший шлюб Беркової тривав 3 роки

Як Беркова потрапила з порно в "Дом-2": гарячі фото

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Росія: Пітер і Дом-2

Після розлучення з Альбертом Лена остаточно зрозуміла, що Миколаїв не її місто. Вирішуючи куди податися: на Захід чи Схід, практична Беркова вибрала Росію, благо рідна сестра проживала в Пітері.

Північна столиця не зустріла дівчину квітами. Жити тут було чи не простіше ніж в Миколаєві, але перспективи були.

Як Беркова потрапила з порно в "Дом-2": гарячі фото

Беркова ще раз спробувала долю в модельних агентствах, однак, з тим же результатом.

Але щоденними кастингом ситий не будеш, потрібно було заробляти на хліб насущний. Якийсь час Олена працювала офіціанткою, а потім опинилася в вебкамній студії, що спеціалізується на еротиці. І коли їй запропонували знятися у фільмі для дорослих, не обтяжена мораллю Беркова, погодилася. Тим більше її запевнили: "Ці фільми територію США не покинуть."

Як Беркова потрапила з порно в "Дом-2": гарячі фото

Справи пішли, з'явилися гроші, але хотілося більшого ... і Олена подалася на кастинг проекту Дом-2. Пройшовши відбір, Беркова опинилася на телебаченні і зрозуміла, що це її світ. Тут вона відчувала себе як риба у воді.

Глядачі Дому-2 обожнювали скандальну дівчина, всім хотілося за нею спостерігати. І так високі рейтинги проекту поповзли вгору.

Як Беркова потрапила з порно в "Дом-2": гарячі фото

Але "телещася" виявилося коротким, "темне минуле" наздогнало Беркову. Хтось "злив" керівництву проекту ті самі злощасні фільми для дорослих, які "не повинні були залишати меж США". І керівництво Дому-2 розпорядилося компроматом розумно: Беркову викрили, засудили, вигнали з проекту. Ображені глядачі обурювалися. Загалом, шум до небес, а рейтинги шоу стали ще вище.

Від нещасної Олени відвернулися всі, включаючи і її рідну сестру. Підтримали тільки батьки. Беркова намагалася звести рахунки з життям, наковтавшись таблеток. Її відкачали і поклали в психіатричну лікарню.

Як Беркова потрапила з порно в "Дом-2": гарячі фото

Здавалося, після такого удару Лена вгамується, але не тут-то було. Вийшовши з лікарні, заповзятлива дівчина, створює власний проект ... "Дом-2 або як зайнятися коханням з Оленою Беркової?"

Відверте відео принесло їй хороші гроші і успіх в певних колах. Посипалися пропозиції від студій, Олена не відмовлялася, "кувала залізо поки гаряче" і незабаром стала зіркою світового масштабу в індустрії порнобізнесу.

Як Беркова потрапила з порно в "Дом-2": гарячі фото

Життя нарешті повернулася до неї обличчям. А моралістам, які глузували з неї, Берковапомахала своїм середнім пальцем і перестала їх помічати.

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