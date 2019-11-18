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18 листопада • оновлено в 18:45
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"З душею!" Кліп до фільму "Заборонений" викликав ажіотаж в мережі

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У мережі з захопленням відреагували на кліп групи "Мандри" до фільму "Заборонений".

Відео з'явилося на YouTube 17 листопада. Воно набрало кілька десятків коментарів і сотні лайків.

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У мережі з захопленням прокоментували кліп: "Круто! Стиляги", "Відмінна робота", "Так тримати. Дуже круто", "Місто і Конвалії - атмосферно", - написали в коментарях.

"З душею!" Кліп до фільму "Заборонений" викликав ажіотаж в мережі
"З душею!" Кліп до фільму "Заборонений" викликав ажіотаж в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналістка Яніна Соколова вивела з себе главу політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука питанням про дисидента Василя Стуса.

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Автор
Юрко Медяник Юрко Медяник
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