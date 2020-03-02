Троє померло, один спився: як склалися долі всіх зірок серіалу "День народження Буржуя"

В кінці дев'яностих років відбулася прем'єра міні-серіалу "День народження Буржуя". Після цього життя виконавців якs брали участь в проекті досконально змінилася.

Актори прославилися не тільки в країнах СНД, а й за кордоном, втім, згодом життя розставило все по своїх місцях.

Валерій Ніколаєв

Валерій Ніколаєв знімався в кіно з початку дев'яностих. Глядачі пам'ятають його героїв з "Насті" і "Дрібниць життя". Він навіть намагався підкорити Голлівуд, зігравши невеликі ролі в картинах "Святий" і "Поворот".

Серіал "День народження Буржуя" зробив Валерія Ніколаєва надпопулярним актором на пострадянському просторі. Потім він навіть сам займався постановкою фільмів "Поєдинкі: Вербувальник" і "Ведмеже полювання".

На жаль, зараз про актора пише тільки "жовта" преса. І статті, в основному, присвячені його черговим дружинам і автомобільним аваріями. Ніколаєв навіть провів два тижні за гратами. Кажуть, у нього дуже великі проблеми з алкоголем.

Ірина Апексимова

У головній жіночій ролі в "Дні народження Буржуя" можна побачити Ірину Апексимову, чоловіком якої в той час і був Валерій Ніколаєв. Молоді люди вчилися на одному курсі Школи-студії Московського художнього академічного театру. В середині дев'яностих їх сім'я поповнилася дочкою Дашею. Коли знімали "Буржуя", Апексимова і Миколаїв розлучилися.

Ірина Апексимова і Валерій Ніколаєв розлучилися прямо під час зйомок "Буржуя"

Ходили чутки, що винуватицею їх розставання стала актриса Дарина Повєреннова, в яку закохався Валерій. У другому сезоні серіалу Апексимова вже не знімалася. Творцям "Дня народження Буржуя-2" довелося "вбити" героїню.

У першій половині 2010-х Ірина керувала Театром Романа Віктюка, після чого очолила Театр на Таганці. Зараз актриса пробує себе в якості співачки.

Виконавці другорядних ролей

Дар'я Повєреннова дійсно зустрічалася з виконавцем головної ролі в "Буржуї".

Деякий час вони навіть жили разом, але коли пара розлучилася, у молодої актриси почалася депресія, яка тривала кілька років, після чого вона знову відновила свою акторську кар'єру.

Анатолію Журавльову дісталася роль "Толстого". Його герой – кращий друг і охоронець Буржуя. Популярність до актора прийшла після прем'єри картини "Все буде добре". Свій успіх він зміцнив роллю чарівного здорованя в знаменитому серіалі. Зараз в Анатолій знімається в кіно рідко, в основному в епізодичних ролях і зайнятий більше в театрі.

Після прем'єри "Буржуя" українські актори Віталій Лінецький та Володимир Горянський прокинулися знаменитими. На жаль, доля виконавця ролі програміста склалася трагічно.

У 2014 році його тіло знайши в одному з київських підземних переходів. Актор загинув при нез'ясованих обставинах.

Зате акторська кар'єра Володимира Горянського (психіатр Костя) розвивається вдало. Сьогодні Горянський один з найбільш відомих українських акторів.

Лиходії в "Буржуї"

Андрій Смоляков зіграв головного лиходія серіалу. У кіно він вперше потрапив в кінці сімдесятих років. Кінокар'єра актора склалася вдало, фільми з його участю з'являються на екранах регулярно.

Дмитро Шевченко потрапив в кіно прямо з КВН, де він виступав за "Одеських джентльменів". В "Буржуї" актор зіграв сутенера Артурчика. Цей чарівний мерзотник добре запам'ятався глядачам і кінематографістам.

Згодом Дмитро багато знімався, однак, грав однотипних героїв. і по суті "вийшов в тираж" З 1997 року Шевченко живе і працює в Москві.

Відомі актори в "Буржуї"

У серіалі зіграли і знамениті на той момент актори Олександр Пороховщіков та Віктор Степанов.

Степанов одночасно знімався і в картині "Єрмак". В одному з епізодів актор впав з коня, що призвело до сильного пошкодження хребта, а згодом до раку кісток.

Актор помер в 2005 році, а через сім років стався інсульт у його колеги Олександра Пороховщикова, який став для актора смертельним.

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