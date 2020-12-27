Юну Людмилу Гурченко показали на раритетному фото

У мережі показали архівне фото, на якому закарбовано радянську актрису Людмилу Гурченко в 21-річному віці.

Знімок опублікували на сторінці Historicana.ru у Facebook. "Чудова Людмила Гурченко у афіші кінокомедії "Карнавальна ніч". СРСР. 20 червня 1957 року", – йдеться в підписі до фото.

Як відомо, музична комедія "Карнавальна ніч" Ельдара Рязанова вийшла на екрани 1956 року, ставши лідером кінопрокату в СРСР. Тоді на неї було продано більше 48 мільйонів квитків.

Людмила Гурченко зіграла у фільмі головну роль – Оленки Крилової. Завдяки "Карнавальній ночі" актриса стала кумиром СРСР, а пісня "П'ять хвилин" стала своєрідним новорічним гімном.

Примітно, що спочатку Гурченко не пройшла проби через невдалу зйомку і замість неї на роль затвердили Людмилу Касьянову. Однак у перші ж дні творці фільму зрозуміли, що помилилися у виборі актриси, тому після повторної проби Людмилу Гурченко все ж було затверджено на роль.

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