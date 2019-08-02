Фильмы и сериалы — это прекрасный способ развития собственной сексуальности.

В поисковиках можно найти самые разнообразные ТОП-10, ТОП-20 и даже ТОП-100 фильмов о сексе, и вы увидите много разнообразных американских комедий (на подобии "Американского пирога"), обязательно "50 оттенков серого", любимую всеми классику — "Основной инстинкт" и "Девять с половиной недель". Рекомендовать фильмы — дело неблагодарное. Вкусы у всех разные: для кого-то зря потраченное время, а для кого-то — величайший восторг и повод смотреть картину еще и еще. Но я рискну и напишу список фильмов, которые запомнились, не оставили равнодушной, заставили обсуждать их со знакомыми, читать рецензии и рекомендовать друзьям.

"Любовник" (1991). Фильм снят по мотивам романа Маргерит Дюрас "Любовник" (L`amant, 1984). Очень красивый, изысканный, романтичный. Фильм, который захочется пересмотреть еще раз. Возможно, не через год-два, но через 10-20. Из отзывов на КиноПоиске: "Лучшая работа Жан-Жака Анно. Невероятно чувственный, тонкий и очень красивый фильм. Именно чувственный, лишенный безвкусного сентиментализма"; "Наверное, лучшее, что я видела о любви". Рекомендую.

"Мечтатели". Кто-то скажет, что фильм о политике, а не о сексе. Но для меня он именно о подростковой эпатажности, об экспериментах, первом опыте, первых настоящих эмоциях, которые зашкаливают до небес и возможны только в это время — 15-18 лет. Очень откровенный, непростой, с вызовом. Мне было интересно.

"Мой лучший любовник". В главных ролях Ума Турман и Мэрил Стрип — и этим уже многое сказано. Фильм об отношениях 23-летнего парня и его 37-летней возлюбленной. Немного о психотерапии и том, как мы можем принимать ситуацию, если она случилась с другими, и не принимать, если это произошло с нами. Честная картина о реальности, а не о том, как они "жили долго и счастливо и умерли в один день".

"Сексуальные хроники французской семьи". 100% фильм о сексе. Веселая и забавная комедия. Много откровенных и "неудобных" сцен. Из отзывов на КиноПоиске: "В фильме представлена семья: мама, папа, дедушка-вдовец, старший сын — би или гетеросексуал, сестра и младший брат нежного возраста. Вся ценность ситуации раскрывается с переживаний младшего сына. Родители переосмысливают методы воспитания, показывается реализация сексуальности членов семьи, откровения и желания". Много негативных отзывов, рейтинг низкий, но мне понравился!

"С широко закрытыми глазами". Самый неоднозначный фильм из всего списка. Работа, которая поставила точку в отношениях Николь Кидман и Тома Круза. И, наверное, это уже говорит о многом. После просмотра я, кажется, перечитала все рецензии в интернете. Мне хотелось понять, что же хотел сказать режиссер, что поняли зрители. И не нашла ответа. Для каждого фильм о своем. Но взбудоражит точно! Хотя некоторые знакомые спрашивали меня: "Что за ерунду ты порекомендовала?".

"Непристойное предложение". У этого фильма достаточно низкий рейтинг, наверное, из-за проблем, которые в нем поднимаются — неудобные, непристойные, хотя он очень хорош. В главных ролях Деми Мур и Вуди Харрельсон. Мужчинам вряд ли понравится (сужу по своему мужу), причем здесь вопрос не в самом фильме, сюжете, игре актеров, а в том самом "непристойном предложении", на которое соглашается главный герой. Хотите ярких эмоций и непростых переживаний — рекомендую!

"Идеальные незнакомцы". Прекрасный фильм о сексе, сексуальном воспитании, принятии себя. Ни одной эротической сцены, ни одного обнаженного органа, зато сколько энергии и эротики в каждом кадре! Разберу на видеоцитаты и буду показывать родителям на тренингах. Особенно наставления отца дочери перед ее первым сексуальным опытом. Ну великолепно же! Уверена, что каждому подростку было бы полезно услышать такие слова от самых близких людей. Обязательно буду пересматривать.

"Весенние надежды". Хороший неспешный фильм о супружеской паре, которая пытается с помощью психотерапевта возобновить отношения, разжечь угасшую страсть. В главной роли — снова Мэрил Стрип. Хорош для коучей, психологов, сексотерапевтов и тех, у кого есть подобные проблемы со страстью после многих лет, проведенных вместе с партнером. Или вы тоже думаете, что после 50 секса нет?

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"Молода и прекрасна". История 17-летней девушки, которая решила заниматься сексом за деньги. Немного перекликается с "Дневной красавицей" с Катрин Денев. Интересно показаны отношения родители — дети, брат — сестра. Попробуйте смотреть с любопытством, без осуждения.

"Доктор Кинси". Биографическая лента об Альфреде Кинси, который сделал наибольший вклад в изучение человеческой сексуальности. Благодаря ему гомосексуальность перестали считать болезнью, женщины получили право на клиторальный оргазм, а мастурбация стала нормой. Непростой жизненный путь: постоянные гонения, обвинения, противостояния. По-настоящему оценить результаты исследований Альфреда Кинси человечество смогло только после его смерти… В целом от фильма я ожидала большего, но все равно хорошо, что лента вышла на широкие экраны. Кстати, только сейчас узнала, что книги Кинси по сей день самые продаваемые в мире из научно-популярной литературы. Круто!

"Девушка из Дании". Фильм о первом человеке, который прошел хирургическую коррекцию пола. Собиралась посмотреть его с момента выхода, но никак не получалось. И зря! Я была просто потрясена чувственностью, эстетикой, глубиной картины. Не могу сказать, что "Девушка из Дании" переплюнула в моем рейтинге "Любовника" (1991), но я бы поставила их в один ряд. Планирую через время посмотреть еще раз. Рейтинг фильма достаточно низкий, но в этом случае на него вообще не стоит обращать внимание!

"Суррогат". Фильм, основанный на реальных событиях. Поэт-журналист Марк О`Брайен после перенесенного в детстве полиомиелита вынужден провести всю жизнь в "железном легком". К 38-ми годам он решается лишиться девственности, и в этом ему помогает секс-суррогат Шерил Грин. Кстати, она до сих пор работает в США, помогая пожилым людям с инвалидностью решить свои проблемы с сексуальностью. Очень хороший и добрый фильм. Обязательно прочту и эссе Марка, по которому снят фильм, и книгу Шерил о ее работе и с другими клиентами — "Секс — моя жизнь". Понравился также девиз киноленты: "Любовь — это путешествие".

"Интимный словарь". Красивая "сказка" с Джессикой Альба. Если хочется чего-то простого, красивого, позитивного, то этот фильм прекрасно подходит. Можно смотреть в дороге, во время приготовления ужина или под вязание.

"Мастера секса". Я начала смотреть этот сериал о самых известных сексологах 20-го столетия — Мастерсе и Джонсон — только из научного интереса Надеялась почерпнуть что-то интересное. Однако (несмотря на то, что биографические данные и особенности исследований переданы достаточно точно) фильм очень легкий, с интригами, переживаниями, изменами, скандалами. Подходит для просмотра "в фоне".

"Измены". Прекрасный сериал! И точно о сексе. И об изменах. О причинах измен. О прощении. О сексуальной энергии. Тот сериал, который, если начал (-а) смотреть, то остановиться сложно. Но и негативные отзывы о нем есть. Тут нужно попробовать, чтобы понять — "твое" или "не твое".

Сюда также хочется добавить "Секс в большом городе" и "Блудливая Калифорния", но их я смотрела только частями. А какие фильмы и сериалы о сексе и сексуальности вы бы могли порекомендовать? Пишите в комментариях. Спасибо!

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