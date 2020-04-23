Японці приголомшили мультфільмом про Чебурашку й крокодила Гену: в мережі ажіотаж

В Японії мультиплікатори випустили перший короткометражний 3D-мультфільм про пригоди Чебурашки й крокодила Гени.

Про це пише Anime News Network. Відео було опубліковано на YouTube-каналі (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

кадр з відео

Так, перша серія називається "Чебурашка: Я знайшов друга". Вихід приурочений до десятиріччя японського лялькового серіалу про Чебурашку.

У новому мультфільмі розповідається історія знайомства головних героїв. Зокрема, крокодил Гена, який живе в зоопарку, знаходить Чебурашку, сплячого в ящику з апельсинами і вони разом намагаються привернути увагу відвідувачів.

Відомо, що Гену озвучив Такахіро Сакурай, а Чебурашку – Рі Кугімія.

кадр з відео

Новий мультфільм викликав ажіотаж у мережі. Під відео користувачі залишають коментарі.

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