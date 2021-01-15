Яким був перший випуск "Єралашу" команди Грачевського. Відео

Карина Бондаренко Кіно 12:58, 15.01.2021 Оновлено: 13:17, 15.01.2021

Після смерті творця "Єралашу" Бориса Грачевского в мережі згадали, яким був перший випуск кіножурналу.

Він був випущений у 1974 році, йдеться на сторінці "Газета.Ru" в Twitter. У випуску було три мініатюри (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Перша мініатюра "Ганебна пляма" була знята командою Грачевського за сценарієм Агнії Барто.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, російський кінорежисер, творець "Єралашу" Борис Грачевський помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. Йому був 71 рік.

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