Які серіали подивитися в листопаді: названо список прем'єр

У листопаді заплановано кілька виходів довгоочікуваних серіалів. Гідних прем'єр чимало, а також глядачів чекають новинки, які зможуть приємно здивувати.

Які серіали можна подивитися в цьому місяці – пише Telegram-канал "Котел серіалів".

"Хороший доктор" ( "The Good Doctor") – четвертий сезон

Жанр: драма

Медичний серіал розповідає про молодого хірурга. Лікар влаштовується на роботу в великий госпіталь, де йому належить кожен день рятувати життя людей. Проблема лише в тому, що головний герой страждає від аутизму...

Прем'єра відбудеться 2 листопада.

"Дитинство Шелдона" ( "Young Sheldon") – четвертий сезон

Жанр: комедія

Пам'ятайте серіал "Теорія великого вибуху"? Так? Відмінно! "Дитинство Шелдона" – спін-офф відомого шоу. Тільки тут ми дізнаємося про складне дитинство вундеркінда Шелдона Купера.

Прем'єра відбудеться вже 5 листопада.

"Темні початки" ( "His Dark Materials") – другий сезон

Жанр: фентезі драма

Шоу розповідає про дівчинку Ліру. Вона живе в паралельному світі, де наука, віра і магія тісно переплетені. Ліра відправляється на пошуки свого викраденого друга, що призведе до розкриття зловісного змови.

Серіал є екранізацією фентезі-трилогії Філіпа Пулмана "Темні початки".

Прем'єра відбудеться вже 16 листопада.

"Індустрія" ( "Industry") – перший сезон

Жанр: драма

Дія серіалу розгортається в Лондоні незабаром після фінансового колапсу 2008 року. Головні герої – випускники економічних вузів, які намагаються влаштуватися на роботу в один з найбільших банків в Англії. Їм належить ворогувати з колишніми одногрупниками заради місця під сонцем.

Прем'єра відбудеться вже 9 листопада.

"Вчителька" ( "A Teacher") – перший сезон

Жанр: драма

Серіал розповідає про стосунки вчительки і її учня. До чого призводить така протизаконна любов?

Прем'єра відбудеться 10 листопада.

"Корона" ( "The Crown") – четвертий сезон

Жанр: історична драма

Що ж діється за закритими дверима Букінгемського палацу? Які інтриги там плетуться, які романи там крутяться, а які махінації проводяться? Про все це докладно розповідає біографічний серіал "Корона". Історія правління королеви Великобританії Єлизавети II з несподіваного ракурсу, яка охоплює кілька десятиліть життя країни в післявоєнний час.

Прем'єра відбудеться вже 15 листопада.

"Бортпровідниця" ( "The Flight Attendant") – перший сезон

Жанр: трилер, комедія

На ранок після вечірки, стюардеса Кессі прокидається в одному ліжку з трупом. Дівчина абсолютно нічого не пам'ятає. Тепер їй належить розплутати цей клубок ниток, щоб виправдатися.

Прем'єра відбудеться 26 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явився тизер українського серіалу "Секс, Інста і ЗНО", режисером якого став Антоніо Лукіч.