Які нові серіали покажуть на українському ТБ у травні: що дивитися

У травні 2020 року українське телебачення порадує глядачів прем'єрами концерту та кількох нових серіалів.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що дивитися найближчим часом.

"Гуцулка Ксеня"

3 травня о 22:20 на телеканалі "1+1" відбудеться показ української стрічки "Гуцулка Ксеня". Події фільму-мюзиклу, який знятий за мотивами однойменної оперети Ярослава Барнича, розгортаються в 1939 році. Американський мільйонер українського походження заповідає своєму синові Яро велику суму грошей. Але тільки за умови, що він одружиться на "свідомій українці".

Хлопець приїжджає до України в пошуках нареченої, де зустрічає гуцулку Ксеню. Дівчина змінює всі його плани.

1+1

"Припутні"

Також 3 травня на "1+1" о 00:10 відбудеться прем'єра української картини "Припутні". Події у фільмі розгортаються протягом доби. У центрі сюжету – доля трьох жінок.

segodnya.ua

"Папаньки-2"

11 травня о 20:15 на телеканалі СТБ глядачі побачать другий сезон серіалу "Папаньки" від "Дизель студіо".

У центрі сюжету – чотири друга, які живуть в одному дворі столичної багатоповерхівки. Крім чоловічих інтересів, їх об'єднують дві важливі теми – виховання дітей і стосунки зі своїми другими половинками. Вони часто потрапляють у смішні ситуації, але в результаті кохання та справжня підтримка долають все.

СТБ

"Філін"

12 травня о 13:30 на каналі "Україна" відбудеться прем'єра 40-серійного детективного серіалу "Філін". За сюжетом працівники нового відділу поліції розслідують заплутані кримінальні справи. У цьому їм допомагає спеціальна комп'ютерна програма під назвою "Філін".

"В основу серіалу покладені дві основні теми. Перша – роль жінки в чоловічому світі. У нашому випадку, дві головні героїні – Марго й Кіра, цілодобово під пресом недовіри: з боку колег, з боку фігурантів їх розслідувань, а також, що дуже важливо, з боку один одного, як професійні конкурентки. Друга тема – боротьба "старого" з "новим". Чи зможуть співпрацювати представники "старої" та "нової" систем?", – поділилася креативний продюсер каналу "Україна", директор продакшн компанії "Теле Про" Олена Канішевська.

канал "Україна"

Онлайн-концерт "Євробачення: Європа сяє світлом"

16 травня о 22:00 телеканали СТБ та UA: ПЕРШИЙ покажуть онлайн-концерт "Євробачення: Європа сяє світлом", який організували замість скасованого фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2020". У шоу братимуть участь не тільки представники країн-учасників 2020 року, але й зірки "Євробачення" останніх років.

СТБ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український телеканал СТБ представив гучну прем'єру – серіал "Життя прекрасне", який з перших серій полюбився глядачам.