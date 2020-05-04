Які нові фільми покажуть в Україні у травні: що дивитися

У травні 2020 року на українських глядачів чекають кілька прем'єр фільмів.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що дивитися найближчим часом.

"Поза грою"

7 травня в Україні відбудеться прем'єра американського фільму "Поза грою", головну роль в якому виконав Бен Аффлек. У центрі сюжету колишній баскетболіст, кар'єру якого зіпсував алкоголь. Однак у нього з'являється шанс усе виправити.

"Таємничий сад"

7 травня також вийде картина, знята за мотивами однойменного роману Френсіса Годгсона Бернета. Фільм розповідає історію маленької дівчинки Мері Леннокс, яка нещодавно втратила батьків. Через це героїня переїжджає до свого дядька у великий будинок, де знаходить чарівний сад, який може виконати будь-які бажання.

"Історія Девіда Копперфілда"

14 травня українські глядачі зможуть побачити фільм, заснований на автобіографічному романі Чарльза Діккенса. Картина розповість про пригоди молодого письменника Девіда Копперфілда.

"Нічний патруль"

21 травня відбудеться прем'єра драми, яка розповість історію про трьох поліцейських. Вони отримують важливе завдання: доставити біженця в Таджикистан, де його чекає страта. Однак головні герої вирішують дати можливість втекти заарештованому.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, які нові серіали покажуть на українському ТБ у травні.