Які фільми випустить Disney найближчими роками: оприлюднено список

Протягом кількох років кінокомпанія Disney планує випустити безліч цікавих фільмів і серіалів. Зокрема, на глядачів чекають понад 100 кінострічок.

За словами генерального директора Боба Чапека, також у планах створити 10 серіалів за "Зоряними війнами" і "Marvel". Про це повідомляє видання Tech Xplore (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, на Disney+ вийдуть такі картини, як "Піноккіо", "Пітер Пен і Венді", продовження "Зачарованих" і фільм "Рая і останній дракон".

Також у список запланованих стрічок входять такі серіали та фільми:

"Андор"

Американський телесеріал за всесвітом "Зоряних війн", який повинен вийти на екрани в 2022 році. Є приквелом до фільму "Бунтар Один. Зоряні війни. Історія" 2016 року. Серіал складатиметься з 12 епізодів.

"Погана партія"

Мультсеріал розповідає про пригоди експериментальних клонів, кожен з яких володіє унікальними навичками.

"ВандаВіжн"

Американський мінісеріал виробництва Marvel Studios. Сюжет серіалу, дія якого відбувається в кіновсесвіті Marvel, розгортається після подій фільму "Месники: Завершення".

"Локі"

Суперлиходій Локі зі всесвіту Marvel отримав власний мінісеріал. Головного героя, як і у фільмах про "Месників", зіграє Том Гіддлстон.

"Сокіл і Зимовий Солдат"

Американський мінісеріал, заснований на персонажах Marvel Comics. Другий телесеріал, який офіційно є каноном кінематографічної всесвіту Marvel і продовженням фільму "Месники: Завершення".

"Асока"

Спін-оф "Мандалорця", який розповість історію Асока Тано у виконанні Розаріо Доусон.

"Асока" Ігроманія

Рейнджери Нової Республіки

Ігровий серіал за всесвітом "Зоряних війн", анонсований 10 грудня 2020 року. Серіал буде пов'язаний наскрізним сюжетом із проєктами "Зоряні війни: Мандалорець" і "Зоряні війни: Асока".

"Рейнджери Нової Республіки" Zone of Games Forum

"Обі-Ван Кенобі"

Телесеріал про всесвіт "Зоряних війн", який повинен вийти на екрани в 2022 році. Його головним героєм стане джедай Обі-Ван Кенобі у виконанні Юена Мак-Ґреґора.

"Зоряні війни: Видіння"

Серіал складається з короткометражних анімаційних серій, представлених у вигляді аніме, що розповідають про події, які відбуваються в далекій галактиці.

"Зоряні війни: Видіння" GoodFon

"Лендо"

У кінострічці розкажуть про пригоди улюбленого мерзотника галактики Лендо Калріссіан.

"Лендо" Shazoo

"Послушник"

Серіал перенесе глядачів у галактику темних секретів і нових темних сил в епоху Високої республіки.

"Послушник" Noob-Club

"Зоряні війни: Історія дроїда"

Анімаційний телефільм, у якому представлять нового персонажа, що супроводжується R2-D2 і C-3PO.

"Зоряні війни: Історія дроїда" Vertigo

"Віллоу"

Дія відбувається через десятиліття після подій фільму Рона Говарда 1988 року.

"Віллоу" Afisha.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний сервіс HBO Max презентував кінолюбителям фільми та серіали, які вийдуть у 2021-2022 роках.