Які фільми випустить Disney найближчими роками: оприлюднено список

Протягом кількох років кінокомпанія Disney планує випустити безліч цікавих фільмів і серіалів. Зокрема, на глядачів чекають понад 100 кінострічок.

За словами генерального директора Боба Чапека, також у планах створити 10 серіалів за "Зоряними війнами" і "Marvel". Про це повідомляє видання Tech Xplore (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, на Disney+ вийдуть такі картини, як "Піноккіо", "Пітер Пен і Венді", продовження "Зачарованих" і фільм "Рая і останній дракон".

Також у список запланованих стрічок входять такі серіали та фільми:

Американський телесеріал за всесвітом "Зоряних війн", який повинен вийти на екрани в 2022 році. Є приквелом до фільму "Бунтар Один. Зоряні війни. Історія" 2016 року. Серіал складатиметься з 12 епізодів.

Мультсеріал розповідає про пригоди експериментальних клонів, кожен з яких володіє унікальними навичками.

Американський мінісеріал виробництва Marvel Studios. Сюжет серіалу, дія якого відбувається в кіновсесвіті Marvel, розгортається після подій фільму "Месники: Завершення".

Суперлиходій Локі зі всесвіту Marvel отримав власний мінісеріал. Головного героя, як і у фільмах про "Месників", зіграє Том Гіддлстон.

Американський мінісеріал, заснований на персонажах Marvel Comics. Другий телесеріал, який офіційно є каноном кінематографічної всесвіту Marvel і продовженням фільму "Месники: Завершення".

Спін-оф "Мандалорця", який розповість історію Асока Тано у виконанні Розаріо Доусон.

Ігровий серіал за всесвітом "Зоряних війн", анонсований 10 грудня 2020 року. Серіал буде пов'язаний наскрізним сюжетом із проєктами "Зоряні війни: Мандалорець" і "Зоряні війни: Асока".

Телесеріал про всесвіт "Зоряних війн", який повинен вийти на екрани в 2022 році. Його головним героєм стане джедай Обі-Ван Кенобі у виконанні Юена Мак-Ґреґора.

Серіал складається з короткометражних анімаційних серій, представлених у вигляді аніме, що розповідають про події, які відбуваються в далекій галактиці.

У кінострічці розкажуть про пригоди улюбленого мерзотника галактики Лендо Калріссіан.

Серіал перенесе глядачів у галактику темних секретів і нових темних сил в епоху Високої республіки.

Анімаційний телефільм, у якому представлять нового персонажа, що супроводжується R2-D2 і C-3PO.

Дія відбувається через десятиліття після подій фільму Рона Говарда 1988 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний сервіс HBO Max презентував кінолюбителям фільми та серіали, які вийдуть у 2021-2022 роках.