Які фільми можна подивитися в кінотеатрах після скасування карантину вихідного дня: опубліковано список

Після того як Кабінет міністрів України скасував карантин вихідного дня, в кінотеатрах знову анонсували вихід довгоочікуваних фільмів. Так, починаючи з цієї суботи у вас буде можливість подивитися кілька кінострічок.

Серед них є як українські документальні картини, так і зарубіжні комедії. Детальніше про майбутні фільмі – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Дублерка

Дівчина на ім'я Кенді все життя мріяла стати видатною актрисою. Її комедійні ролі заворожували кожного глядача, проте успіх до неї не прийшов. Кенді втомилася постійно бути чиєюсь дублеркою. Чи зможе Кенді знайти в собі сили для акторської кар'єри, або ж проявить себе в чомусь іншому – ви зможете дізнатися, відвідавши сеанс кінострічки.

Леді на драйві

16-річна Еллі Лансінг тільки отримала водійське посвідчення і її переповнюють емоції. Попереду багато доріг, але зараз її чекає саме та, яка приведе до дядька Тіма – рідного брата батька, якого дівчина не знає, тому що той загинув ще до її народження. Тім вчить дівчину ремонтувати машини і вміло їздити на них. Дуже скоро на місцевих перегонах Еллі не буде рівних.

Юкі

Національна хокейна ліга об'єднує всі хокейні клуби Канади і США. Починаючи з 1927 року найголовнішим призом Ліги є Кубок Стенлі, який раз на рік вручається переможцю. Кожна команда-переможець має право залишити на кубку пам'ятний напис – імена гравців. Про десять із цих гравців, українців за походженням, піде мова у фільмі.

Обережно, Кенгуру!

Марк – музикант, який живе в покинутій квартирі в Берліні. Одного разу лунає дзвінок у двері, і він опиняється віч-на-віч з Кенгуру, який говорить. Швидко переконавши Марка, що разом їм буде набагато веселіше, Кенгуру без подальших церемоній переїжджає в його холостяцьке житло. З цього моменту він починає правити життям Марка, задаючи йому філософські питання і доставляючи їм обом неприємності.

Мати Апостолів

Любов матері – безмірна. Коли її синові загрожує небезпека, вона кидається йому на допомогу. Заради порятунку дитини вона здатна на все, навіть пройти крізь пекло війни. Коли Софія дізнається, що літак її сина збитий, вона відправляється на його пошуки. Але ніхто не знає, де її син, чи вижив він, чи може потрапив у полон. Заради його порятунку жінці доведеться відчайдушно пройти крізь небезпечні випробування, ворожу ненависть і погрози.

Ваш Василь

У фільмі про справжнього Василя Стуса розповідають його рідні – сестра Марія та син Дмитро, а також однодумці і товариші. Реальна історія життя поета, побудована на уривках з віршів, щоденників, листів, виступів і фрагментів із допитів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цієї зими на глядачів чекає безліч новинок у світі серіалів, які варто подивитися кожному. Тому оприлюднено список кінострічок, які вийдуть взимку 2021 року.