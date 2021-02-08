Соцсети имеют очень большое влияние на мир. Причём настолько большое, что буквально за несколько дней могут поставить Уолл-стрит на колени. Что они, собственно и сделали. Инвесторы-любители договорились на Reddit о покупке акций загибающейся компании GameStop. В итоге стоимость сети магазинов по продаже видеоигр взлетела до небес, а инвестфонды потеряли миллиарды долларов.

История буквально взорвала весь мир. И боссы MGM, которые готовились закрыть студию, начали потирать ладоши. Ведь вот он шанс — надавать по ушам потоковым сервисам! Тем более, что из-за пандемии нормального кинопроката нет и в ближайшее время не будет. Поэтому они быстренько собрали команду и начинают готовить полнометражный фильм.

Деталей пока нет, но было бы здорово увидеть что-то в духе "Социальной сети". А пока предлагаем посмотреть фильм "Ева: Искусственный разум". Здесь показана идея создания необычного проекта — робота-ребенка. Она тоже наделала шума, но в масштабах фильма.

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