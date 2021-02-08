Як звичайні люди утерли ніс багатіям? Історія отримає продовження на широкому екрані!

Диванний критик
Диванний критик
Кіно / Думки
18,1 т.
Як звичайні люди утерли ніс багатіям? Історія отримає продовження на широкому екрані!

Соцсети имеют очень большое влияние на мир. Причём настолько большое, что буквально за несколько дней могут поставить Уолл-стрит на колени. Что они, собственно и сделали. Инвесторы-любители договорились на Reddit о покупке акций загибающейся компании GameStop. В итоге стоимость сети магазинов по продаже видеоигр взлетела до небес, а инвестфонды потеряли миллиарды долларов.

История буквально взорвала весь мир. И боссы MGM, которые готовились закрыть студию, начали потирать ладоши. Ведь вот он шанс — надавать по ушам потоковым сервисам! Тем более, что из-за пандемии нормального кинопроката нет и в ближайшее время не будет. Поэтому они быстренько собрали команду и начинают готовить полнометражный фильм.

Деталей пока нет, но было бы здорово увидеть что-то в духе "Социальной сети". А пока предлагаем посмотреть фильм "Ева: Искусственный разум". Здесь показана идея создания необычного проекта — робота-ребенка. Она тоже наделала шума, но в масштабах фильма.

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