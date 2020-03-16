Шерон Стоун вліпила режисерові ляпас: як знімали найвідомішу секс-сцену у фільмі "Основний інстинкт"

Зірка Голлівуду Шерон Стоун вперше прославилася на весь світ після прем'єри знаменитого еротичного трилера "Основний інстинкт", який зняв режисер Пол Верховен.

Як саме знімалися еротичні сцени фільму, що став легендарним? Розповідаємо в цьому матеріалі.

Загадки сцени допиту

Багатьох глядачів цікавило питання: є на актрисі трусики чи ні?

Особливо глядачам запам'ятався допит головної героїні "Основного інстинкту", на якій не було нижньої білизни. Детективи, що сидять навпроти, не могли відірвати очей від промежини сексуальної жінки, яка грала з ними, періодично закидаючи ногу на ногу, а в самі напружені моменти розмови знову відволікала їх увагу на цікаву частину свого тіла.

Багатьох любителів кіно досі цікавить питання: відсутність нижньої білизни на Шерон Стоун – це випадковість чи заготовка? А може на ній якісь особливі трусики, що імітують статеві органи? Існує навіть припущення, що на знімальному майданчику тільки оператор помітив, що актриса прийшла без нижньої білизни, і вирішив зняти крупніше цей план, а режисер вставив його в фінальний монтаж, про що до прем'єри фільму не знала навіть виконавиця головної жіночої ролі.

Джо Естерхазі спочатку написав сценарій з численними сексуальними сценами, але вищеописаного епізоду в ньому не було. Його придумав Пол Верховен, який колись в молодості відвідав одну з вечірок і познайомився там із заміжньою красунею. Ця жінка дражнила майбутнього режисера саме так, як показано в його фільмі.

Як знімали найвідоміший епізод фільму?

Актриса згадувала, що зніматися без трусиків її попросив Верховен. Він пояснив це тим, що вони надто білі і софіти постійно їх висвітлюють у кадрі. Стоун дала згоду на прохання режисера, але поставила умову, що оператор не буде знімати її промежину. Пізніше Шерон побачила чорновий монтаж і була обурена тим, що режисер її обдурив. Верховен відбувся ляпасом, а Стоун пізніше його пробачила.

За словами самого постановника "Основного інстинкту", він заздалегідь попередив актрису про всі нюанси цієї сцени і Шерон погодилася в ній зніматися, але після розмови зі своїми агентами, які говорили, що оголена натура зіпсує їй репутацію, Стоун зажадала змінити даний епізод. Верховен не захотів цього робити і залишив все, як є.

Одне лише можна сказати точно, в знаменитій сцені "Основного інстинкту" Стоун знімалася без трусиків.

Секс без сексу

Всі інші еротичні сцени у фільмі були заздалегідь обговорені з акторами. Реального сексу на знімальному майданчику не було. Щоб не заразити один одного будь-якими інфекціями, виконавці головних ролей знімалися в спеціальних накладках, які прикривали їх причинні місця.

Робота над фільмом йшла в той час, коли по світу почав поширюватися СНІД. Майклу Дугласу хотілося зафіксувати на плівку своє гарне тіло, поки ще в Голлівуді не перестали знімати еротику по вищезазначеної причини. Пізніше з'ясувалося, що він переживав даремно.

Майкл Дуглас і Шерон Стоун – секс-символи кінця XX століття

Режисер заздалегідь продумав всі деталі кожної еротичної сцени. Оператори знімали 10 різних дублів, змінюючи ракурси, а на монтажі Верховен вибирав той, який, на його думку, схвалить рейтингова комісія МРАА, а він зможе зберегти свою початкову задумку. Але все ж режисерові довелося чотирнадцять разів переробляти еротичні сцени через їх невідповідності прийнятим нормам.

Допит з оголеною промежини Шерон Стоун побив всі рекорди по стоп-кадрів в умовах домашнього перегляду. Полу Верховень вдалося розбуркати Голлівуд і стати родоначальником нового жанру – еротичного трилера.

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