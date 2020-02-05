Очікувана багатьма з нетерпінням картина Сема Мендеса "1917" вийшла на екрани і вже встигла отримати премію "BAFTA" Британської академії кіно в категорії "кращий фільм".

Які відгуки залишили глядачі, в чому особливість цієї роботи і чи варто її дивитися? Читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що лягло в основу сценарію?

Картина Мендеса заснована на реальних подіях, а саме, на спогадах його діда, Альфреда, який пройшов Першу світову війну.

За словами режисера у нього пішла сила-силенна часу на те, щоб зрозуміти, як знімати цей непростий фільм. Так народилася ідея "одного дубля", способу зйомки, який робить картину в чомусь схожою на комп'ютерну гру, але тільки на перший погляд. Насправді робота Мендеса набагато складніша і глибша від будь-якої комп'ютерної "стрілялки".

Про що фільм "1917"?

Слід зауважити, що "1917" не тривіальна військова драма, а скоріше стрілялка, проходження місії з подоланням перешкод. Це подорож крізь пекло, результат якої — суб'єктивний досвід героїв, отриманий ними за досить короткий час.

Коротко про сюжет. Двоє британських солдатів, капралів, Блейк (Дін-Чарльз Чепмен "Гра престолів") і Скофілд (Джордж Маккей "11.22.63") за наказом командування відправляються в сусідню військову частину, де служить брат Блейка. Завдання солдат — передати полковнику (Бенедикт Камбербетч "Шерлок") наказ генерала (Колін Ферт "Шерлок") про скасування наступу. Німці приготували англійцям неприємний сюрприз, і якщо Блейк і Скофілд не встигнуть, загинуть два батальйони, в тому числі і брат Блейка.

Насправді місія практично нездійсненна, але глядач дізнається про це не відразу.

Як знімали "1917" і чому це не зовсім "один дубль"?

Це не перші спроби Мендеса знімати методом одного дубля, довгими сценами, без так званих "склеювань". Так само зроблені і деякі епізоди в його картині "Спектр". Такий прийом створює ефект особистої присутності, дозволяє відчути атмосферу і масштабність подій. Скажімо так, в "1917" цей прийом виявився більш доречним, ніж в тому ж "Спектрі", де подібні сцени дивують, але не змушують задуматися.

При цьому буде перебільшенням сказати, що весь "1917" знятий "однією сценою". Безумовно, "склеювання" в картині присутні, просто їх не так багато.

Один з творців фільму, Роджер Дікінс, так описав процес зйомки методом "одного дубля": "Ви робите довгу, довгу сцену, близько восьми з половиною хвилин, робите всякі хитрі штуки з камерою, хлопці роблять свою роботу, і все повинно синхронізуватися, тому що це "балет". Ви знімаєте один складний момент, за ним другий, третій і сподіваєтеся, що все вийде, тому що інакше доведеться починати з початку ".

Підводячи підсумок складної роботи, Сем Мендес, заявив: "Я просто хотів, щоб глядачі кожну секунду подорожували з нами в реальному часі".

Відгуки на фільм "1917"

В основній масі глядачі висловлюються або захоплено, або просто позитивно і бажають картині зібрати побільше премій "Оскар".

"Це найкраще, що я бачив в цьому році! 10/10. Режисерові, оператору і художнику по декораціях окремий респект! Актори теж були на висоті. Прекрасний фільм! ", — пишуть на сайтах про кіно.

Лише зрідка зустрічаються критичні. Зокрема, "1917" порівнюють з "Дюнкерком", де за візуальними ефектами втрачається сенс оповіді. Ще комусь фільм здався "млявим і нудним".

Що порадити? Подивіться самі і складіть власну думку. З точки зору автора даної статті фільм стоїть і не простий, але це лише суб'єктивна думка звичайного глядача.

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