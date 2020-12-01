Як змінилися зірки фільму "Один вдома" за 30 років: фото тоді і зараз

30 років тому відбулася прем'єра культової кінострічки, яка до сих пір залишається для багатьох улюбленим новорічним фільмом.

OBOZREVATEL опублікував підбірку знімків, як виглядали актори в першій частині фільму в 1990 році і як вони виглядають зараз.

Маленький Кевін, який захищає будинок від грабіжників, батьки, які вічно забувають синочка вдома, та інші – саме вони змушують нас переглядати "Один вдома" щорічно, як тільки випаде сніг.

Маколей Калкін (Кевін МакКалістер)

Як виглядають актори через 30 років після прем'єри "Один вдома".

Маколей знявся у фільмі, коли йому було всього 10 років. 26 серпня в цьому році йому виповнилося 40. Актор веде блог, в якому часто пародіює Кевіна, а також озвучує пародії голосом свого екранного героя (наприклад, у мультсеріалі "Робоцип"). Калкін навіть зробив собі захисну маску у вигляді свого ж обличчя, тільки молодого, чим сильно налякав фанатів.

Як виглядають актори через 30 років після прем'єри "Один вдома". Instagram Маколея Калкіна

Відомо, що зараз він зустрічається із Брендой Сонг. Вони вже довгий час намагаються завести дитину.

Кетрін О'Хара (Кейт МакКалістер)

Як виглядають актори через 30 років після прем'єри "Один вдома".

Актрисі, яка зіграла маму маленького Кевіна, вже виповнилося 65 років. У неї є двоє дорослих дітей. Кетрін О'Хара знялася у безлічі фільмів, серед яких "Бітлджус", "За межею можливого" і "Клієнт завжди мертвий".

Джон Херд (Пітер МакКалістер)

Екранний батько Кевіна, який знявся в обох частинах "Один вдома", помер у віці 71 рік ще у 2017 році. Його акторський стаж був більше, ніж у Кетрін. Джон Херд запам'ятався за фільмами "Очі змії", "На лінії вогню", "Справа про пеліканів" і серіалами "Поліція Майамі", "Втеча з в'язниці" і іншим.

Як виглядають актори через 30 років після прем'єри "Один вдома".

Девін Ретрей (Базз МакКалістер)

Зараз би ви навряд чи впізнали в обличчя старшого брата Кевіна – Базза. Старший син МакКалістерів запам'ятався тим, що вічно насміхався над молодшим і тримав вдома справжнього тарантула. Зараз акторові 42 роки, і він встиг знятися в серіалах "Закон і порядок", "Надприродне" і "Хороша дружина".

Як виглядають актори через 30 років після прем'єри "Один вдома".

Джо Пеші (Гаррі)

Бандит із золотим зубом, який намагався пограбувати будинок МакКалістерів зі своїм напарником, запам'ятався глядачам як один із найбільш харизматичних акторів. До виходу першого фільму "Один вдома", Пеші вже знявся у Скорсезе і навіть отримав "Оскар".

Потім грав найчастіше гангстерів, а в кінці 90-х пішов із кіно. Повертався лише одного разу, щоб зіграти роль у фільмі Роберта Де Ніро "Хибна спокуса".

Як виглядають актори через 30 років після прем'єри "Один вдома".

Деніел Стерн (Марв)

Актор, який зіграв Марва, після зйомок у двох фільмах "Один вдома" продовжив кар'єру, отримуючи різні ролі в кіно і серіалах. У 2012 році Деніел Стерн зіграв роль у фільмі "Різдвяна історія 2". У вільний час 63-річний актор займається скульптурою.

Як виглядають актори через 30 років після прем'єри "Один вдома".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Маколей Калкін зніметься в "Американської історії жахів". Це буде його перша велика роль за останні роки.